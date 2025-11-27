Психолог объяснила, почему мы ощущаем усталость от праздника еще до его начала

В ноябре улицы городов вспыхивают огнями, начинаются предновогодние распродажи, а советы по приготовлению салатов, включая оливье, раздаются ещё до декабря. Подготовка к Новому году полна радости и ожидания. Но почему праздничное настроение часто сменяется апатией и усталостью?

Семейный психолог Анастасия Кардиакос отметила, что для блогеров и рекламодателей украшение городов — это безусловный плюс: готовый контент и естественная реклама на фоне первых ёлок. Однако для обычных людей это может стать ловушкой.

С одной стороны, праздничная символика помогает отвлечься от повседневности и сосредоточиться на своих чувствах. Но раннее погружение в предновогоднюю атмосферу может сыграть злую шутку. Дело в том, что мы заранее тратим свои праздничные эмоции. В итоге дофамин, который должен накопиться к главному дню праздника, уже израсходован.

Психолог добавила в беседе с «Радио 1», что к концу декабря многие чувствуют усталость и опустошение, а праздник превращается в рутину. Яркая одежда остаётся невостребованной, а бесконечные распродажи лишь усиливают чувство одиночества.

Кардиакос посоветовала устроить себе «промежуточный» праздник. В начале декабря можно встретиться с друзьями или коллегами, украсить всё в новогоднем стиле и немного уменьшить эмоции. После такого небольшого праздника можно договориться с собой отложить основную часть веселья на канун Нового года. Важно сознательно регулировать своё праздничное настроение.

Психолог подчеркнула, что Новый год должен быть долгожданной кульминацией, а не длинным марафоном. Поэтому стоит наслаждаться процессом и оставить немного волшебства на самый важный день.