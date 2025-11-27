Можно ли управлять своим гневом?

Многие стараются не показывать свой гнев и прячут эту эмоцию в себе, пока однажды она не взрывается. Когда гнев перерастает в хроническую форму, то начинает влиять на память, внимание и самоощущение. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, можно ли в момент вспышки вернуть контроль над собой и не подорвать здоровье.

© Вести Подмосковья

В момент гнева происходит выброс адреналина, резкое сужение внимания и искаженное восприятие угрозы. Импульс запускает реакции, влияющие на решения и контроль, подскакивает уровень кортизола. Префронтальная кора (зона рационального мышления) «отключается» и снижает способность к оценке последствий. Из-за этого человек в гневе может спонтанно совершить поступок, о котором потом придется пожалеть. Повышенная тревожность делает человека более раздражительным. Когда человек долго живет в состоянии перегрузки, даже нейтральные события и мелкие замечания воспринимаются как угрожающие.

Способность регулировать гнев, как утверждает источник, вполне можно развить в себе. Так, нужно уметь переключать фокус внимания, уметь отказывать людям и проговаривать свои эмоции - это снизит вероятность накопления раздражения. Важно фиксировать ситуации, вызывающие вспышки гнева, делать дыхательные практики и придерживаться техники отложенного действия.