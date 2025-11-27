Назван возраст начала половой жизни у молодежи

Дебют сексуальной жизни у половины россиян приходится на возраст 18-23 лет, при этом зумеры (18-23 года) начинают сексуальную жизнь позже представителей других поколений, говорится в результатах опроса, проведенного НАФИ и «Гедеон Рихтер», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Поколение Z (18-23 года) демонстрирует заметно более поздний старт интимных отношений: 19% опрошенных еще не имеют такого опыта, а 7% затруднились ответить.

Опрос также показал, что за последний год количество россиян, сталкивавшихся с трудностями в интимных отношениях, снизилось с 51% до 41%. Соответственно, доля тех, кто не испытывает подобных проблем, выросла с 43% до 52%.

При этом наиболее частые трудности, с которыми сталкиваются россияне, – это снижение влечения (52%) и сложности с достижением оргазма (43%). 71% опрошенных считают, что их интимные отношения соответствует ожиданиям, однако каждый пятый (22%) признался, что не доволен тем, как складывается его сексуальная жизнь. Мужчины чаще выражают неудовлетворённость, что противоречит устоявшимся стереотипам о том, что мужчинам легче достичь сексуального удовлетворения по сравнению с женщинами. Наибольшая доля неудовлетворённых наблюдается среди людей 40–45 лет – как мужчин, так и женщин (26%).

В случае появления проблем в сексуальной сфере 8 из 10 россиян стараются их решать. В то же время подходы различаются: 43% женщин предпочитают открыто обсуждать трудности с партнёром (против 29% мужчин). При этом 17% респондентов вообще ничего не предпринимают.

Почти каждый второй россиянин (46%) выразил готовность повышать свою осведомлённость в вопросах сексуальности и интимного здоровья, если информация будет представлена экспертно и понятно. Более половины (60%) опрошенных – и мужчин и женщин – хотя бы раз в месяц обсуждают сексуальные отношения со своими партнёрами. Женщины чаще обращаются за советом к специалистам (55% против 40% мужчин), что связано с их более активным участием в вопросах репродуктивного здоровья.

