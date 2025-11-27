Девушка побоялась смутить парня заношенными трусами и нашла оригинальный выход

Жительница Великобритании по имени Фрэн побоялась смутить нового знакомого заношенными трусами и нашла оригинальный выход из ситуации. Историю 34-летней учительницы приводит издание Metro.

По словам женщины, она захотела уйти домой с парнем, с которым познакомилась в баре.

«Выпивка лилась рекой, я была навеселе, и он ясно дал понять, что очень хочет этого. Но я не верила, что заинтересую его своими отвратительными бело-серыми трусами», — вспоминает она.

Тогда Фрэн убедила одну из подруг поменяться с ней нижним бельем.

«Мы всей компанией сравнили трусы друг друга в туалете, и я выбрала самые красивые», — призналась она.

Хотя по прошествии почти 10 лет подруги все еще шутят по поводу этого обмена, девушка считает, что была права.

«Тот парень из бара, возможно, и не раскритиковал бы мои ужасные трусы, но, правильно это или нет, я бы не чувствовала себя в них сексуальной», — заключила она.

