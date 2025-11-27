Женщины объяснили тягу к плохишам

Россиянки объяснили тягу к «плохим парням». Результаты исследования дейтинг-сервиса «Мамба» попали в распоряжение «Ленты.ру».

Четверть опрошенных женщин открыто признали привлекательность плохишей, еще для 24 процентов эта тяга усиливается в трудные периоды жизни, а 23 процента склонны к коротким романам с таким типажом. Однако есть и 25 процентов респонденток, которые считают, что легенду о «любви к плохим мальчикам» придумали сами мужчины.

Большинство женщин связывают привлекательность «плохих парней» с внутренним драйвом. Для 70 процентов главный фактор — харизма и уверенность, 34 процента привлекают брутальность и ощущение свободы, связанное с отсутствием правил. Около 17 процентов подчеркнули, что испытывают желание «исправить» или «спасти» такого человека.

Другая сторона привлекательности «плохих парней» — непредсказуемость, адреналин и легкий риск. При этом спокойные и предсказуемые мужчины часто кажутся скучными: более половины женщин заявили, что в таких отношениях не хватает ярких эмоций.

Оглядываясь на печальный опыт, большинство женщин делают однозначный выбор. Так, 81 процентов предпочли бы отношения с хорошим, стабильным, надежным мужчиной. Еще 13 процентов берут паузу, чтобы разобраться в чувствах, и лишь 6 процентов опять выберут «плохого парня», поскольку такие мужчины для них непреодолимо притягательны.

Ранее сообщалось, что россиянки почувствовали себя сильнее мужчин.