Назван неожиданный «тревожный звонок» для стабильности брака

Исследователи из Университета в Буффало в США выяснили: ключевым предиктором стабильности брака является не сам факт употребления алкоголя, а совпадение или несоответствие паттернов алкогольного поведения супругов. Совместимость привычек в этой сфере во многом определяет уровень конфликтов, удовлетворенность браком и риск развода. Работа опубликована в журнале Substance Abuse and Rehabilitation (SAR).

© Газета.Ru

Одной из центральных тем обзора стало домашнее насилие. По данным авторов, мужчины, употребляющие алкоголь в избыточных количествах, значительно чаще совершают акты насилия в отношении женщин — это подтверждается исследованиями из Бразилии, Канады, Индии, Испании и других стран.

Алкоголь повышает вероятность агрессии сразу на двух уровнях. На «дистанционном» — когда длительный злоупотребляющий стиль повышает общий риск конфликтов. И на «непосредственном» — когда опьянение прямо перед ссорой снижает контроль, усиливает враждебные импульсы и мешает оценивать последствия своих действий. Однако наличие алкоголя в ситуации вовсе не означает неизбежность насилия: важны личностные черты, история конфликта и динамика отношений.

Ключевой вывод обзора — конфигурация употребления в паре важнее того, сколько пьет каждый по отдельности. Совпадающие привычки нередко оказываются защитным фактором для брака, а несоответствие — источником серьезных проблем.

Например, браки, где жена выпивает много, а муж — мало, чаще сталкиваются с домашним насилием и распадаются быстрее. Пары, в которых оба партнера либо воздерживаются, либо пьют умеренно, как правило, сообщают о более высоком уровне удовлетворенности союзом.

Интересно, что супруги, регулярно выпивающие вместе, часто оценивают свои отношения как более теплые и гармоничные, чем пары, где один предпочитает пить в одиночку. Алкоголь в таких случаях работает как своего рода «социальный клей». Однако эта гармония может быть недолговечной: долговременные исследования показывают, что совместное злоупотребление снижает удовлетворенность браком спустя годы, даже если в начале кажется безвредным.

Авторы подчеркнули: алкогольные проблемы невозможно рассматривать в отрыве от отношений. Поведение партнёров формирует единую систему, которая либо поддерживает, либо разрушает брак.

Поэтому эффективные стратегии лечения должны включать обоих супругов. Улучшение качества отношений само по себе способно снижать употребление алкоголя, так же как уменьшение употребления улучшает брак. Это взаимосвязанный процесс, в котором позитивные изменения в одной сфере запускают цепочку улучшений в другой.

Такой вывод, отмечают исследователи, может стать основой для новых подходов в семейной терапии и профилактике насилия, а также для более точных общественных стратегий работы с алкогольной зависимостью.