Ментор по саморазвитию перечислил плюсы цифрового детокса

Андрей Алексеев, предприниматель, ментор по саморазвитию и основатель велнес-экосистемы «Мира», объяснил RuNews24.ru, почему отдых без телефонов действительно положительно влияет на здоровье.

© Freepik

Современное общество погружено в поток информации, основным источником которого являются различные гаджеты. Постоянная информационная стимуляция не дает мозгу возможности полноценно расслабиться и восстанавливаться. Именно поэтому важно уметь устраивать периоды отдыха без телефонов и других устройств.

«Чтобы понять пользу цифрового детокса, необходимо испытать это самостоятельно — почувствовать, как меняется внимание, настроение и уровень энергии».

Эксперт акцентирует внимание на ключевых порогах использования экранов.

До 3 часов в день — такой уровень экранного времени не оказывает значительного вреда;

Более 5 часов в день — начинает заметно влиять на психическое состояние, вызывая раздражительность, усталость и снижение концентрации;

Свыше 8 часов — приводит к сильному стрессу, нарушениям сна и даже развитию тревожных состояний.

«Первый шаг к улучшению психологического состояния — сократить использование гаджетов с 8 до 5 часов, а затем стремиться к 3 часам в день», — рекомендует предприниматель.

Важность информационного очищения вечернего времени

Крайне важно ограничить использование телефонов и компьютеров после 20:00, оставляя около 2-3 часов до сна без цифрового контента. Это позволяет снизить умственную активность, улучшить качество сна и быстрее достичь состояния покоя.

За это время ум получает возможность успокоиться, перестать обрабатывать поток информации и перейти к расслаблению.

Выходные без гаджетов — практика, меняющая жизнь

Особенный эффект дает полный отказ от телефонов и компьютеров хотя бы на выходные. Это позволяет разорвать привычный цикл постоянной информационной стимуляции, снизить стресс и обрети внутреннюю ясность.

«Гаджеты — это источник поступления информации, которая активирует ум. Без этой стимуляции активность мозговых процессов снижается, что ведет к отдыху и восстановлению энергии».

Отдых без телефонов — простой, но мощный инструмент улучшения здоровья и качества жизни. По мнению Андрея Алексеева, чтобы ощутить на себе пользу такого подхода, нужно постепенно снижать экранное время, уделять внимание вечернему «информационному очищению» и хотя бы раз в неделю проводить дни без гаджетов.

«Всему в жизни нужна мера, и цифровая гигиена — важная составляющая нашего благополучия, которую нельзя игнорировать», — резюмирует эксперт.

Осознанное снижение времени у экранов помогает уменьшить стресс, улучшить сон, повысить ясность сознания и получить заряд энергии для новых свершений.