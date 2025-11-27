Россиянки назвали главные жизненные приоритеты

Только 13,8% женщин с детьми регулярно находят время для заботы о себе, считая это приоритетом наравне с семьей. При этом каждая пятая (19,4%) старается выделять время на себя несколько раз в неделю. Однако 11,3% респонденток признались, что редко находят время для заботы о себе, так как все время уходит на семью и работу, а еще 9,7% вообще не находят времени на себя, испытывая постоянную усталость и отсутствие сил даже на элементарные действия. Об этом говорится в опросе, который провели к Дню матери Финансовый университет при Правительстве РФ, компания "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь здоров" среди женщин из 36 городов, совмещающих материнство, работу и домашние обязанности.

Среди тех, кто не может регулярно заботиться о себе, 34,9% назвали главной причиной нехватку времени из-за работы и домашних дел. На втором месте — усталость и отсутствие энергии (16,7%), на третьем — привычка ставить интересы других выше своих (12,5%).

Хотя 28,8% женщин полностью согласны с утверждением "Счастливая мама — счастливая семья" и стараются следовать этому принципу, почти каждая пятая (19,7%) признает: в теории согласна, но на практике не получается. Показательно, что 45,3% респонденток не задумывались об этом или затруднились с ответом.

«Исследование показывает, что крайне важным ограничителем в повышении рождаемости для российских женщин является не столько недостаток денег, сколько нехватка свободного времени. Поэтому необходимо содействовать реорганизации социальной поддержки многодетных семей таким образом, чтобы была возможность совмещать материнство с прочими социально-значимыми делами. Речь идет о поддержке яслей, детских садов, школ с продленным режимом пребывания, чтобы у матерей, помимо заботы о детях, был достаточный объем свободного времени для заботы о себе и прочих важных дел», — отмечает заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов. Требуется и увеличение количества школьных и внешкольных кружков, развитие детских лагерей, расширение сети поликлиник и т.д., добавляет ведущий научный сотрудник РЭУ им г. В. Плеханова Анна Духон.

Лишь 10% опрошенных матерей регулярно проходят медицинские обследования, и только 6% имеют медицинскую страховку или ДМС для себя. При этом 39% следят за физической активностью, 27% — за питанием, но каждая шестая (17%) признается, что вообще не успевает заботиться о своем здоровье. Ещё 10% заботятся о себе эпизодически — только когда им уже плохо.

«Эмоциональное выгорание возникает при длительных перегрузках. Но часто причина усталости кроется в нас самих — в установках из детства. Эти сценарии мы передаем детям. Накапливается усталость», — отметила психолог детской клиники "Будь Здоров", арт-терапевт, реабилитолог, регрессолог Дарья Лапшина.

Если бы у респонденток появились дополнительное время и деньги, большинство потратило бы их на хобби и саморазвитие (38%), отдых и путешествия (27%) и заботу о здоровье (19%). При этом только 12% направили бы ресурсы на детей, что говорит о накопленной потребности в заботе о себе.

О собственном будущем — пенсии, здоровье в старости, финансовой независимости — регулярно думают и занимаются планированием (накопления, страхование) 39,3% женщин. Ещё 19,9% понимают важность этих вопросов, но не хватает денег и времени, а 11,9% думают о будущем, но конкретных действий пока не предпринимают.

«Если женщина постоянно игнорирует свои потребности, она быстрее устает, становится раздражительнее, у нее меньше сил на семью и работу. Находить время для себя — не прихоть, а необходимость. Это может быть совсем немного: 10-15 минут утром на чашку чая в тишине, короткая прогулка после работы или вечер с книгой. Такие маленькие паузы помогают восстановить силы и лучше справляться со всеми задачами», — добавил руководитель проекта "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Константин Летц-Орлецов.

«С точки зрения трудового законодательства, у нас работающие мамы достаточно хорошо защищены. Но нужно понимать, что здесь очень важно соблюдать определенный баланс, чтобы не допустить ситуаций, когда у работодателя могут возникать мысли дискриминационного характера: делать выбор при приеме на работу не в пользу женщин с детьми. Или ущемлять их в плане выплаты премий и стимулирующих надбавок, если женщины часто ходят на больничный из-за детей», — отмечает глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отмечает, что Комитет по труду динамично работает в плане расширения прав работающих женщин. Сейчас в Российскую трехстороннюю комиссию и в правительство направлены предложения по дополнительным гарантиям женщинам, имеющим детей, где предлагается увеличить возраст ребенка, до достижения которого женщин нельзя уволить, с 14 до 16 лет.

«В одном случае это уже получилось законодательно сделать. Это когда речь идет об увольнении женщин по инициативе работодателя. Раньше их нельзя было увольнять до достижения детьми 14-летнего возраста, сейчас - до 16-летнего», — отметил Нилов.

Сейчас рассматривается инициатива, которая предлагает ряд гарантий распространить на мам, у которых есть дети в возрасте до 3 лет. Есть и идея о введении выплаты женщинам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства.

«Это отдельная категория неработающих женщин, для которых основной занятостью является домашнее хозяйство. Это уход за детьми, уход за хозяйством, уход за домом, уход за пожилыми родителями. И для такой категории женщин предлагается выплата в размере минимального размера оплаты труда», — добавил Нилов.

Какие трудовые права существуют для работающих женщин

Мать ребенка до 3 лет практически невозможно уволить по инициативе работодателя, напоминает адвокат Владимир Гончаров. Конечно, предусматривается ряд исключений, в частности грубое нарушение трудовой дисциплины (беспричинные прогулы, отказ выполнять трудовые обязательства) или ликвидация организации. Однако, как показывает практика, даже при наличии оснований для увольнения суды нередко встают на сторону работающих матерей, уточнил адвокат.

Работодатель может привлекать к ночным сменам, сверхурочному труду или командировкам только тех женщин, у которых нет никаких противопоказаний по здоровью, и исключительно с их письменного согласия. При этом, если женщина находится в положении, даже если она не возражает против дополнительных трудовых функций, на законодательном уровне это запрещено. Беременную женщину нельзя вызвать на работу в выходной день, привлечь к вахте и т.д.

Если по каким-то причинам мать ребенка не может исполнять свои трудовые функции, она может запросить перевод на другую должность. При этом работодатель обязан установить ей заработок на уровне не ниже среднего дохода на предыдущем рабочем месте.

Коллективным договором могут быть предусмотрены дополнительные отпуска без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 дней. Этим правом могут воспользоваться матери двух и более детей до 14 лет, одинокие родители и работницы, на иждивении которых имеется ребенок-инвалид.