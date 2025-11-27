Названы привычки, которые портят умственные способности

Нейропсихолог Маргарита Сорогина в комментарии RuNews24.ru рассказала о пяти распространённых привычках, способных навредить когнитивным функциям.

© Freepik

Здоровье мозга – не менее важно, чем физическое состояние. Сохранять когнитивные функции в остром состоянии помогает не только наследственность, но и образ жизни. По словам эксперта, оформление здоровых привычек — ключевой элемент профилактики когнитивного снижения.

1. Бездействие (физическое и умственное)

«Физические упражнения и умственная активность стимулируют метаболизм мозга и способствуют замедлению его старения. Отсутствие таких нагрузок ведёт к ускоренному ухудшению когнитивных функций».

Регулярные прогулки, обучение, чтение и решение интеллектуальных задач поддерживают нейропластичность и укрепляют синапсы.

2. Многозадачность

Исследования показывают, что «рьяные многозадачники» хуже справляются как с переключением между задачами, так и с концентрацией.

«Информационная перегрузка создает «шум», мешающий мозгу правильно фильтровать важные сигналы, что снижает качество запоминания и работы памяти».

Для повышения эффективности лучше фокусироваться на одной задаче и минимизировать отвлекающие факторы.

3. Плохой сон

Недавние исследования выявили прямую связь между бессонной ночью и повышением уровня тау-белка — биомаркера нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

«Даже единичная бессонная ночь может негативно влиять на мозг, поэтому контроль сна – первоочередная задача для сохранения когнитивного здоровья».

Оптимальное время сна и его качество – залог профилактики многих заболеваний мозга.

4. Громкая музыка

Сорогина обращает внимание на результаты исследования 2021 года: прослушивание музыки через наушники на высокой громкости повышает риск ухудшения слуха, что в свою очередь связано с атрофией определённых областей мозга.

Рекомендуется использовать наушники с ограничением громкости и делать перерывы, чтобы сохранить слух и нервные структуры мозга.

5. Медиа-пространства и соцсети

Активные пользователи социальных сетей демонстрируют повышенную нагрузку на правую префронтальную кору и ухудшение концентрации.

«Постоянное отвлечение и необходимость фильтрации большого потока информации требуют колоссальных когнитивных усилий, что выматывает мозг».

Для поддержания концентрации эксперты советуют ограничивать время в соцсетях и планировать периоды полной «цифровой тишины».

По словам Маргариты Сорогиной, сохранение когнитивного здоровья требует осознанного отношения к своему образу жизни.

«Изменить привычки не сложно, главное — начать», — подчеркивает эксперт.

Внимание к физической активности, качеству сна, уровню мультитаскинга, громкости звука и времени в медиа поможет сохранить мозг бодрым и эффективным на долгие годы.