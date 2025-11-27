Названы привычки, которые портят умственные способности

Разум под угрозой: что убивает вашу концентрацию и память?
Нейропсихолог Маргарита Сорогина в комментарии RuNews24.ru рассказала о пяти распространённых привычках, способных навредить когнитивным функциям.
Здоровье мозга – не менее важно, чем физическое состояние. Сохранять когнитивные функции в остром состоянии помогает не только наследственность, но и образ жизни. По словам эксперта, оформление здоровых привычек — ключевой элемент профилактики когнитивного снижения.
1. Бездействие (физическое и умственное)
«Физические упражнения и умственная активность стимулируют метаболизм мозга и способствуют замедлению его старения. Отсутствие таких нагрузок ведёт к ускоренному ухудшению когнитивных функций».
Регулярные прогулки, обучение, чтение и решение интеллектуальных задач поддерживают нейропластичность и укрепляют синапсы.
2. Многозадачность
Исследования показывают, что «рьяные многозадачники» хуже справляются как с переключением между задачами, так и с концентрацией.
«Информационная перегрузка создает «шум», мешающий мозгу правильно фильтровать важные сигналы, что снижает качество запоминания и работы памяти».
Для повышения эффективности лучше фокусироваться на одной задаче и минимизировать отвлекающие факторы.
3. Плохой сон
Недавние исследования выявили прямую связь между бессонной ночью и повышением уровня тау-белка — биомаркера нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.
«Даже единичная бессонная ночь может негативно влиять на мозг, поэтому контроль сна – первоочередная задача для сохранения когнитивного здоровья».
Оптимальное время сна и его качество – залог профилактики многих заболеваний мозга.
4. Громкая музыка
Сорогина обращает внимание на результаты исследования 2021 года: прослушивание музыки через наушники на высокой громкости повышает риск ухудшения слуха, что в свою очередь связано с атрофией определённых областей мозга.
Рекомендуется использовать наушники с ограничением громкости и делать перерывы, чтобы сохранить слух и нервные структуры мозга.
5. Медиа-пространства и соцсети
Активные пользователи социальных сетей демонстрируют повышенную нагрузку на правую префронтальную кору и ухудшение концентрации.
«Постоянное отвлечение и необходимость фильтрации большого потока информации требуют колоссальных когнитивных усилий, что выматывает мозг».
Для поддержания концентрации эксперты советуют ограничивать время в соцсетях и планировать периоды полной «цифровой тишины».
По словам Маргариты Сорогиной, сохранение когнитивного здоровья требует осознанного отношения к своему образу жизни.
«Изменить привычки не сложно, главное — начать», — подчеркивает эксперт.
Внимание к физической активности, качеству сна, уровню мультитаскинга, громкости звука и времени в медиа поможет сохранить мозг бодрым и эффективным на долгие годы.