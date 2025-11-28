Женские гениталии призвали не делить на «щавель» и «персик»

Сексолог Ольга Василенко призвала отказаться от деления женских гениталий на «щавель» и «персик». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

«Слышали комментарии о том, что женские гениталии могут быть как "щавель" и как "персик"? И что "щавель", когда малые половые губы слишком большие, — это ужасно?» — написала Василенко.

Сексолог не согласилась с этим и отметила, что около 40 процентов женщин в мире обладают строением гениталий, которое сторонники такого разделения считают некрасивым.

Женщинам, которые переживают из-за внешнего вида половых органов, Василенко посоветовала метод самотерапии: необходимо посмотреть в интернете, как выглядят женские гениталии, чтобы убедиться, какими разными они бывают. Сексолог также добавила, что никаких стандартов, определяющих норму в этой области, не существует.

«Лабиопластика и хирургическое вмешательство нужны, только если вы испытываете дискомфорт и боль во время ходьбы. Все остальное — навязанные стереотипы», — заключила она.

