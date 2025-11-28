Мужчинам перечислили главные ошибки в постели

Психолог и эксперт в области сексуального здоровья Александра Миллер перечислила главные ошибки мужчин в постели. Ее мнение приводит Life.ru.

Первым мужским заблуждением, убивающим любую страсть, Миллер назвала уверенность в том, что женщины возбуждаются автоматически после недолгих прикосновений. Вторая ошибка — это игнорировать женщину в течение дня и ожидать от нее желания заняться сексом вечером. По словам эксперта, чтобы оно возникло, важно разговаривать с партнершей, делать ей комплименты и создавать положительные эмоции.

Третьей ошибкой психолог назвала сомнительные комплименты и шутки о фигуре или бывших возлюбленных. Специалист предупредила, что после таких слов влечение пропадает моментально.

Невнимательность к прелюдии и механическое выполнение предварительных ласк — еще одна частая мужская ошибка.

«Трет одну точку с таким усердием, будто пытается добыть огонь. Мне щекотно, неприятно, а иногда и больно», — описала типичный пример неудачного начала секса Миллер.

Также она добавила, что негативно влияет на женское желание бардак, грязь и неприятные запахи в комнате

Психолог подчеркнула, что эти мужские ошибки в постели объясняются тем, что они хотят получить доступ к женскому телу, а не к ее желаниям. Чтобы исправить это, она призвала запомнить, что прелюдия для женщины — это не формальность, а суть интимной близости.

Ранее посетители эротических массажных салонов рассказали о негативном опыте. Один из пользователей Reddit признался, что был разочарован грубостью массажистки, а другой осознал, что заведение было связано с криминалом.