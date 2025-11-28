Эксперты категорически не рекомендуют самостоятельно ставить себе диагноз. Доцент кафедры практической психологии факультета психологии НГПУ имени Минина Елена Маннанова объяснила, чем чреваты попытки найти у себя какое-нибудь заболевание, особенно если речь идёт о психических расстройствах.

По словам эксперта, люди часто навешивают на себя ярлыки, опираясь на общие симптомы. Из-за этого можно упустить признаки действительно имеющегося недуга.