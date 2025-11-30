Психотерапевт не увидел гиперопеки в спонсировании «сыночек-корзиночек»

Врач Александр Колмановский в эфире НСН подчеркнул, что поддержка детей любого возраста и пола родителями всегда хороша.

© ТАСС

Матери чаще переводят деньги именно взрослым сыновьям, потому что дочери обычно находятся на попечении мужей, при этом часто и отцы рады спонсировать дочек, но нормальная ситуация, когда взрослые дети отказываются от этой помощи. Об этом в беседе с НСН заявил психотерапевт Александр Колмановский.

Ранее «Т-Банк» провел исследование, согласно результатам которого, матери в России чаще и больше переводят деньги взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. Отмечается, что в среднем взрослые сыновья получают от матерей cуммы на 10% больше, чем дочери, и на 3% чаще. Колмановский объяснил, с чем это связано.

«Традиционно считается, что взрослая дочь находится на попечении своего мужа, поэтому матери больше рассчитывают, что это ответственность их зятьев. А взрослый сын — сам по себе, он зарабатывает, и сердобольная мать пытается ему помочь. Но кроме того, не секрет, что у матерей с сыновьями отношения чаще более теплые, чем с дочерями. Как у отцов с дочками более теплые, чем с сыновьями. Отцы тоже с большим удовольствием поддерживают своих дочек финансово. Бывает, когда родитель хватается хотя бы за такую возможность контакта и близости. Жаль, но хоть так, все-таки он дает, а не отбирает», — рассказал врач.

При этом, по словам психотерапевта, очень хорошо, когда родители поддерживают детей любого пола и возраста.

«Опека не бывает "гипер". Бывает гиперназойливость. А такого рода опека — это очень хорошо, когда родители поддерживают своих детей любого пола и возраста. Чем более теплыми и дружескими являются отношения родителей и ребенка, тем более естественна и долгосрочна потребность всячески поддерживать ребенка. И в самой доброкачественной ситуации, взрослые дети отбиваются от помощи родителя просто от неловкости, от нежелания их стращать», — заключил собеседник НСН.

