Как правильно подвести итоги года

Эксперт напомнила о необходимости замечать свои успехи в каждой сфере жизни и не обесценивать даже маленькие достижения. Психолог Юлия Полтавская рассказала, как правильно подвести итоги уходящего года.

Эксперт посоветовала структурировать достижения по сферам жизни. Важно отметить успехи в работе, личных отношениях, обучении и прочем. Психолог подчеркнула, что не стоит расстраиваться, если не удалось достичь всех поставленных целей. Необходимо хвалить себя и замечать даже маленькие победы.