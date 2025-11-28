Психотерапевт рассказ, как отличить голод от желания заесть стресс

Психотерапевт сети клиник «Семейная» Арменуи Аракелян рассказала, как отличить истинное чувство голода от желания заесть стресс и проблемы. Способ сделать это она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Аракелян объяснила, что физический голод начинается с неприятных ощущений в центральной части живота и постепенно нарастает. Если человек не поест, неприятные ощущения будут усиливаться вплоть до головокружения и тошноты.

Эмоциональный же голод проявляется иначе, уточнила доктор.

«Он внезапный, требовательный, импульсивный. Он отличается от физического выбором еды. Если человек действительно голоден, он готов съесть все что угодно. Если же хочется шоколада, сладкого, мучного, продукты с усилителями вкуса или фастфуд, а гречка или овощи не привлекают, речь идет о желании заесть эмоции», — предупредила психотерапевт.

Кроме того, по ее словам, после приема пищи при истинном голоде появляется чувство насыщения и удовлетворение. При эмоциональном же еда проглатывается бездумно: человек ест так быстро, что не замечает вкус, а после очень короткого периода удовольствия вновь чувствует голод и чувство вины за съеденное.

Ранее ученые выяснили, что продукты глубокой переработки мешают снижению веса. Оказалось, что они препятствуют похудению, даже если рацион соответствует рекомендациям по здоровому питанию.