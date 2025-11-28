Женщины ответили, из-за чего готовы расстаться с мужчиной

При этом многие дамы согласны менять свой образ жизни ради любви. «Известия» со ссылкой на «VK Знакомства» сообщили, что 54% россиянок готовы расстаться с партнёром при несовпадении биоритмов. А вот мужчины в этом смысле оказались более толерантными. На разрыв из-за разных биоритмов готовы лишь 39% из них.

Данные исследования показали, что половина женщин всё же согласна работать над отношениями и менять свой образ жизни во имя чувств. У мужчин этот показатель оказался выше и составил 73%. При этом больше половины всех респондентов считают, что подстраиваться придётся совам, а не жаворонкам.

Четверть опрошенных отметила, что совпадение биоритмов — один из главных секретов счастья пары. По мнению респондентов, благодаря этому партнёры могут качественно отдыхать, а также более грамотно планировать совместные дела, быт и путешествия.