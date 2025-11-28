Эксперт посоветовал способ борьбы со стрессом на работе

Андрей Алексеев – предприниматель, ментор по саморазвитию, основатель велнес-экосистемы «Мира» и первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» рассказал RuNews24.ru о нескольких методах, которые могут помочь справиться с данным состоянием.

© РИА Новости

«Когда организм не успевает справиться с потоком информации или количеством задач, он переходит в режим автоблокировки. В результате нервная система начинает перегружаться, и человек может почувствовать себя уставшим и изможденным. Важно научиться распознавать эти сигналы и в нужный момент принимать меры для восприятия новой информации», — поделился эксперт.

Первый шаг к управлению стрессом — это осознание необходимости ограничения потока информации. Закрытие глаз на несколько минут может помочь отключиться от внешнего мира и сконцентрироваться на себе. Это даст возможность вашему мозгу отдохнуть и восстановиться.

Физическая активность помогает не только улучшить физическое состояние, но и отвлечь ум от мыслей о работе. Андрей предлагает сделать небольшую разминку, заварить чашку чая или навести порядок на рабочем месте. Простые действия переключают фокус внимания, позволяя мозгу расслабиться.

Найдите минутку для практики, которая поможет вам отключиться от накопленного напряжения. Это может быть медитация, глубокое дыхание или даже просто несколько минут сидения в тишине. Такой подход поможет снять напряжение и восстановить умственное состояние.

Это один из самых эффективных способов расслабиться. Используйте аромамасла, такие как лаванда или мята, чтобы создать успокаивающую атмосферу. Выпейте чашку чая с чабрецом и найдите тихое место, где сможете на некоторое время остаться наедине с собой. Молчание и уединение помогут вам восстановить свою энергию.

Стресс на работе — это серьезная проблема, но с ней можно и нужно бороться. Поняв собственные потребности и применив советы Андрея Алексеева, вы сможете значительно снизить уровень стресса и лучше справляться с задачами, не исчерпывая внутренние ресурсы. Главное — помнить, что забота о своём психическом и физическом здоровье является залогом успешной и продуктивной работы.