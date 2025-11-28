Стало известно, почему мы морщимся, когда кто-то получает травму в фильме

Многие из нас, видя на экране телесные повреждения, вздрагивают, будто ощущают это всё на себе. Специалисты из Университета Рединга, Свободного университета Амстердама и Миннесоты (США) недавно нашли ключ к тому, почему так происходит.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, показывают: просмотр фильмов может активировать области мозга, которые отвечают за обработку тактильных ощущений, довольно организованным образом. Другими словами, наш мозг не просто наблюдает за тем, что на экране, а имитирует то, что видит.

Для проведения эксперимента учёные разработали новые методы анализа активности мозга у 174 человек, которые смотрели фильмы "Социальная сеть" и "Начало". Области мозга, которые традиционно считались ответственными за обработку исключительно визуальной информации, продемонстрировали активность, которая отражает ощущения, возникающие на теле зрителя. Также было обнаружено, что "механизм", который наш мозг использует для отработки тактильных ощущений, "встроен" в нашу зрительную систему.

Всего эксперты выделили два способа согласования "карт тела" со зрительной информацией. В дорсальных (более высоких) областях зрительной системы "карты тела" соответствуют расположению объектов в поле нашего зрения. Другими словами, области мозга, настроенные на ощущения стоп, также настроены на нижние части зрительной сцены, а области, настроенные на ощущения лица, также настроены на верхние части зрительной сцены.

В вентральных (более низких) областях "карты тела" соответствуют той части тела, на которую смотрит человек, вне зависимости от того, где она находится в зрительной сцене. То есть наша зрительная система тесно связана с осязанием и отражает наблюдаемое нами в координатах тела.