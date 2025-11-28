Священник связал рост числа разводов с возрастом заключения брака

Современная молодежь не привыкла сохранять отношения, а предпочитает их ломать и поздно вступать в брак, поэтому он и не является у них крепким, заявил Валерий Сосковец в пресс-центре НСН. Современное поколение не привыкло сохранять семью, поэтому поздно выходит замуж и чаще разводится, в отличие от тех, кто женился в 1980-е в 18-19 лет, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН. Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов. Об этом рассказала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Сосковец нашел объяснение для такого роста. «Причина большинства разводов — это возраст, вступающих в брак. Сейчас большая часть — это те, кто женится в возрасте 27-30 лет, а в 1980-е это были люди в 18-19 лет. Сегодня многие хотят нагуляться, меняют отношения — выросло новое поколение, которому не знакома схема сохранения семьи. Все видят, как семья ломается, но никто не сберегает ее. К тому же, у многих уже сформировался навык разрушения отношений: сломали одни, другие, третьи. А сохранять никто не хочет. Это тяжелая работа, которую надо постигать», — указал он. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН объяснила, зачем нужен медиатор и психолог при разводе.