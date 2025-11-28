Ученые выяснили, как благодарность улучшает здоровье

Выражение благодарности, как показало новое исследование, проведённое Кристофером Овейсом, доцентом Школы менеджмента Рэди Калифорнийского университета в Сан-Диего, не только поднимает настроение другим людям. Это простое действие помогает укрепить отношения с окружающими, снизить уровень стресса, благотворно воздействует на организм.

Вот пять научно обоснованных причин чаще выражать благодарность другим людям.

Это готовит организм к работе в напряжённых условиях. В ходе одного исследования студентов разделили на команды и попросили их представить проект нового велосипеда. Перед этим испытанием некоторые участники команды выразили благодарность своим коллегам. Результаты эксперимента поразили: у тех, кто обменивался благодарностью, реакция сердечно-сосудистой системы была более здоровой. Другими словами, они находились в состоянии, которое приводит к максимальной работоспособности, и их организм лучше реагировал на стресс.

Это укрепляет отношения. Один эксперимент показал, что даже пары почти незнакомых людей, которые благодарили друг друга, чувствовали себя более связанными друг с другом и лучше сотрудничали.

Это помогает командам работать лучше. Учёные обнаружили, что участники команды, которые благодарили друг друга перед стрессовым заданием, лучше работали и были лучше подготовлены к трудностям.

Это "заразно". Было обнаружено, что когда люди видят, как кто-то выражает благодарность (даже если не лично им), то они становятся более склонны к сотрудничеству и сильнее ощущают связь с другими. Особенно актуально это для руководителей.

Это укрепляет связь с другим человеком. Исследование Сары Элгоу из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл показало, что наиболее эффективные виды благодарности направлены на других людей и подчёркивают заботу и доброту собеседника. Поэтому в следующий раз, когда будете говорить "спасибо", добавьте "вам/тебе".