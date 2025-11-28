Специалист рассказал, как не выгорать от материнства

Психолог Карина Иванова напомнила о важности ухода за собой и поддержк окружающих для предотвращения эмоционального выгорания молодых мам. По ее словам, для сохранения энергии и здоровья женщине необходимо уделять время отдыху, хобби и общению с близкими людьми.

Специалист обратила внимание на значимость общения с другими матерями, позволяющего обмениваться опытом и чувствовать себя менее одинокими. Важным аспектом также является грамотная организация быта, распределение обязанностей и принятие ошибок. Последнее создает пространство для самосовершенствования и снижает уровень тревожности.

«Кроме того, важно принимать несовершенство. Материнство — это не идеальный путь, и порой все идет не по плану. Позвольте себе ошибаться и учиться на этих ошибках. Будьте добры к себе и помните, что каждая мама сталкивается с трудностями», — подчеркнула Иванова.

Заключительным советом стало предложение чаще обращать внимание на счастливые моменты детства собственного малыша, ведь они придают сил и вдохновение продолжать движение вперед, сообщает РИАМО.

Ранее депутат Брянской облдумы, председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил законодательно ограничить распространение негативных высказываний о материнстве в социальных сетях. По его мнению, критика института семьи и родительства негативно влияет на общественное сознание и мешает реализации государственной семейной политики.