Найден странный способ сделать людей добрее

Новое исследование показало: присутствие человека в костюме Бэтмена делает пассажиров общественного транспорта заметно более склонными к просоциальному поведению. Однако причина — вовсе не в страхе перед «борцом с преступностью», пишет ScienceAlert. Работа опубликована в журнале npj Mental Health Research.

Психологи Католического университета Святого Сердца (Италия) провели эксперимент в миланском метро, изучая, кто уступит место беременной пассажирке. В некоторых поездках в вагоне находился другой участник исследования, одетый как Бэтмен. Чтобы избежать подозрений о сговоре, экспериментаторы входили через разные двери и никак не взаимодействовали.

В 138 тестовых поездках место уступали в 67,21% случаев, когда в метро заходил «Бэтмен», и лишь в 37,66%, когда супергероя не было.

Интересно, что сами участники эксперимента не связывали свой поступок с присутствием персонажа. Большинство ссылалось на социальные нормы. А 43,75% тех, кто уступил место в присутствии Бэтмена, утверждали, что вовсе его не заметили.

Исследователи считают, что эффект может быть связан с повышенным вниманием. Неожиданный визуальный стимул — например, человек в супергеройском костюме — «пробуждает» внимание, и пассажиры быстрее замечают тех, кому действительно нужно место. Эту же динамику команда наблюдала среди тех, кто, по их словам, не видел Бэтмена, но, вероятно, заметил реакцию окружающих на него.

Однако это не единственное возможное объяснение. Психологи допускают влияние «прайминга» — феномена, при котором образы супергероев усиливают значимость культурных норм, рыцарских жестов и ожиданий помощи. Другими словами, персонаж вроде Бэтмена может невольно активировать социальные установки, связанные с защитой и поддержкой слабых.

Чтобы прояснить механизм, исследователи предлагают повторить эксперимент с другими персонажами. Например, вызовет ли тот же эффект Дарт Вейдер, не имеющий репутации альтруиста?