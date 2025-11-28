Кризис идентичности: почему халява не делает людей счастливее

«Это же настоящее счастье!» — первая мысль, которая появляется в голове, когда думаешь о выигрыше в несколько миллионов, огромных скидках в магазине или другой внезапной халяве. Однако на деле такой куш может привести к кризису идентичности, депрессии и потере близких. Подробнее о том, в чем заключается феномен халявы, почему люди ведутся на большие скидки и может ли желание халявы перерасти в зависимость, — «Газете.Ru» рассказала кризисный психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева.

© Freepik

Что такое халява и какие процессы мы могли бы описать словами «получить на халяву»?

— Под «халявой» обычно понимают получение блага (товара, услуги, статуса, информации и т.п.) с минимальными затратами денег, времени, усилий или риска. Это необязательно про преступление: халява бывает как легитимной (акции, подарки, стипендии, бесплатные образцы, помощь), так и сомнительной (серые схемы, «по знакомству», нечестно полученные привилегии). Ключевое – дисбаланс между вложенным и полученным.

Психологически халява двойственна: одновременно облегчение и удовольствие и при этом неловкость или чувство «я не заслужил». У окружающих может появляться ощущение несправедливости и падения доверия. Важно, превращается ли разовый бесплатный ресурс в стиль жизни: если человек перестает вкладываться и привыкает, что «само придет», именно тогда халява начинает его повреждать.

Вообще ученые, психологи изучали этот феномен? Если да, то какие исследования были про это?

— Феномен халявы изучают в маркетинге, поведенческой экономике, социальной и клинической психологии – это не отдельная область, а узел пересекающихся тем. Эксперименты с эффектом нулевой цены показывают, что нуль воспринимается особым образом: люди предпочитают бесплатный, но худший товар недорогому и более качественному, потому что нулевая цена смещает внимание к выгоде и позволяет забыть об издержках.

Работы в русле теории самоопределения показывают, что подарки и внешние бонусы могут как поддерживать, так и подменять внутреннюю мотивацию – все зависит от контекста и ощущения автономии. Исследования, связывающие «бесплатное» с чувством заслуженности, показывают: у людей, ожидающих привилегий, халява закрепляет модель поведения с пониженной эмпатией и повышенной конфликтностью, особенно в условиях несправедливости и дефицита ресурсов. В рекламе «бесплатное» усиливает импульсивный спрос, но не всегда ведет к долгосрочной лояльности. В академической литературе подчеркивают роль культурных и экономических контекстов, поэтому «халяву» рассматривают как набор разных явлений.

Как человек реагирует на халяву? Какие варианты реакций губительны?

— Реакции на халяву можно описать как единый процесс: человек получает неожиданный ресурс без встречного усилия, и это одновременно затрагивает эмоции, самооценку, мотивацию и отношения. Сначала часто возникает эйфория – облегчение, радость, ощущение закрытого дефицита; это нормальная и адаптивная реакция. Далее может появиться неловкость, стыд, чувство незаслуженности, желание расплатиться или дистанцироваться, чтобы не быть должным.

У других, наоборот, бесплатное обесценивается: ресурс кажется менее важным, о нем хуже заботятся, снижается вовлеченность в деятельность, если она досталась слишком легко – это эффект, описанный в исследованиях мотивации. Есть и противоположный полюс: у некоторых усиливается чувство «мне должны», ожидание, что блага будут приходить сами, ответственность падает, а требования к окружению растут, что ухудшает отношения и снижает доверие.

Опасность начинается, когда разовая халява превращается в устойчивую модель: человек утрачивает навыки самостоятельности, избегает ответственности, теряет чувство собственной эффективности.

При крупной халяве (внезапный доступ к большим ресурсам) возможно нечто вроде «кризиса выигрыша»: проблемы с саморегуляцией, эмоциональная нестабильность, одиночество, депрессивные реакции.

Еще один риск – закрепление стойкого чувства привилегированности и снижение эмпатии. В условиях слабой саморегуляции бесплатные стимулы усиливают импульсивность и могут приводить к финансовым и социальным проблемам.

Многие люди ведутся на скидки в «черную пятницу»: они покупают технику и другие товары за ту же цену, но якобы со скидкой, и получают от этого большое удовольствие, а могли просто купить за ту же цену, но не в «черную пятницу» — и считать, что это дорого. Почему так происходит? Чем психологи объясняют этот феномен?

— На скидки в «черную пятницу» люди ведутся потому, что скидка – сильный фрейминг. Продавец задает старую цену как ориентир, а затем показывает выгоду, и мы оцениваем уже не саму стоимость, а разницу между ценами. Одновременно включаются несколько механизмов. Во-первых, фрейминг и «эффект нулевой цены» усиливают эмоции: надпись «-50%» и пример «было 50 000, стало 25 000» вызывают чувство выигрыша и дофаминовый отклик – мы ощущаем себя удачливыми и рациональными даже при тех же годовых тратах.

Во-вторых, работают якорение и сравнение: рядом с завышенной «обычной» ценой текущая почти автоматически кажется выгодной, и рациональная оценка нужности товара отходит на второй план. В-третьих, приемы дефицита и срочности («только сегодня», «ограниченное количество») усиливают страх упустить выгоду и стимулируют импульсивную покупку. Плюс социальный фон: массовые покупки, реклама и обсуждения создают ощущение, что «так делают все», что подталкивает к участию.

Психологи также говорят об ошибке прогнозирования удовольствия: мы переоцениваем радость от вещи и недооцениваем ценность денег на будущее, поэтому «выгодная сделка» эмоционально кажется лучше простой покупки. Скидка служит и психологическим оправданием: уменьшает чувство вины и когнитивный диссонанс – человек чувствует, что не просто потратил, а «выиграл».

Поэтому в «черную пятницу» часто покупают не из реальной потребности, а из-за измененного восприятия ценности.

Полезная проверка: мысленно уберите ярлык «скидка» и спросите себя, купили бы вы это по той же цене в обычный день.

Действительно ли крупный выигрыш в лотерею может сделать человека счастливым?

— Счастье – понятие субъективное. Осуществить счастье можно, но утверждать, что крупный выигрыш в лотерее гарантирует его, нельзя. Все зависит от отношения человека к выигрышу и того, как он им распорядится. А также от того, как изменится его жизнь после этого события. Здесь много факторов, которые могут помешать почувствовать себя счастливым.

Есть исследование, в котором говорится о том, что люди, которые выиграли в лотерею, менее счастливы, чем инвалиды, которые не умерли, выжили при сложных обстоятельствах. Получается, выигрыш не делает людей счастливыми?

— Это исследование как раз отражает субъективность факторов счастья. Оно было проведено психологами в 1978 году, и там было три группы респондентов. Первая – люди, которые победили в лотерее, вторая — люди, которые стали парализованы в результате несчастных случаев, и третья, контрольная группа состояла из обычных людей. Все прошли опрос, которые оценивает их уровень субъективного счастья, в начале эксперимента и через год.

В результате через год после выигрыша победители не были более счастливы, чем люди из других групп, причем участники второй группы тоже не были счастливее, чем контрольная группа, но они получали больше удовольствия от каких-то повседневных радостей в отличие от группы, выигравшей в лотерею, где эти радости и дорогие удовольствия приелись.

Счастье – это горизонт, к которому мы всегда стремимся. Чем больше у нас есть, тем сложнее достичь этого счастья, которое все время кажется таким близким. Поэтому обе группы людей оказались чуть менее счастливыми, чем контрольная.

Часто бывает так, что судьба обладателей крупных выигрышей складывается достаточно печально. В лучшем случае просто потраченным призом. Но бывают и разрушенные семьи, загубленное здоровье, а иногда доходит и до самоубийства. Почему так происходит?

— Прежде всего, внезапное богатство вызывает кризис идентичности. Оно разрушает привычную жизнь. Работа, карьера, цели и социальный статус – все это теряет значение. Человек оказывается дезориентирован. Люди боятся мошенников, опасаются зависти друзей и родственников. Их общение становится неискренним. Друзья и родные начинают засыпать просьбами о деньгах. Все это может привести к социальной изоляции.

Часто отсутствие финансовой грамотности может привести к трагедии. Люди, которые уже достигли большого финансового успеха, редко выигрывают. Как правило, деньги приходят к ним неожиданно, и они не знают, как управлять крупными суммами. Для них деньги становятся бесконечным ресурсом. Они думают, что этой суммы им хватит на всю жизнь, и начинают тратить ее нерационально. Это приводит к разочарованиям и потерям. Поэтому выигравшему в лотерее важно следовать определенным рекомендациям, чтобы сохранить привычный уклад жизни.

Существует термин «денежное опьянение». Это неофициальное понятие, которое описывает состояние, похожее на эмоциональный шок.

Сначала человек может испытать чувство вины: «Я не заслужил эти деньги». Или же ощутить пьянящее счастье от внезапного богатства. Даже небольшая сумма может показаться значительной и вызвать необъективное восприятие.

Это может вызвать депрессию?

— У человека нет конкретных целей, как потратить деньги, и нет четких планов. Есть только ощущение безграничного счастья и растерянность. Это импульсивное, иногда демонстративное поведение. Он может пойти в магазин и купить ботинки, не глядя на цену. Или зайти в продуктовый магазин и потратить деньги, не обращая внимания на стоимость продуктов. Это и есть опьянение.

Человек немного растерян и действует импульсивно. Как правило, к этому добавляется тревожность. Потом приходит осознание ситуации, как и в состоянии опьянения. Этап эйфории, когда кажется, что все хорошо, сменяется депрессивным состоянием из-за давления и ответственности, связанной с деньгами. Сначала эйфория, потом дофаминовая яма – так можно описать этот процесс.

Можно ли этого как-то избежать?

— Сначала важно ничего не делать, хорошо отложить эти деньги в банковский счет на полгода. Это поможет избежать резкого изменения в жизни, импульсивности, тревожности, мнительности и так далее. При этом хорошо бы ничего никому не говорить и, только когда эмоции улягутся, спокойно продумать финансовый план, определить, куда пойдут эти деньги. Причем план нужно продумать достаточно хорошо, чтобы потом не испытывать угрызений совести, что вы потратили деньги впустую.

Есть ли у психологов ответ, почему люди в принципе участвуют в лотереях? Ведь всегда есть риск потратить деньги зря и ничего не выиграть вовсе...

— Люди играют в лотерею, потому что это дарит надежду. С детства мы верим в сказку. Лотерея кажется нам чем-то волшебным, ведь это шанс на удачу. Участие в лотерее приносит эмоции. Это может быть похоже на ожидание Нового года – с предвкушением и радостью. Даже если ничего не выиграем, настроение поднимется, ведь мы почувствуем себя частью чего-то особенного.

Иногда лотерея становится семейным делом, которое может укрепить отношения. Вместе можно обсуждать, на что потратить выигрыш, смотреть передачи, покупать билеты. Это станет общим опытом, который сблизит семью.

Есть такой стереотип, что лотерейные билеты изначально покупают люди с малой финансовой грамотностью. Это подтверждается какими-то исследованиями?

— Если говорить об общей выборке, то я встречала исследования, подтверждающие этот стереотип. Дело в том, что у людей с высоким достатком такого рода развлечения будут немного иные, например, ставки на спорт или казино. Люди с низким доходом могут участвовать в лотерее, потому что это вписывается в их бюджет. Чем больше денег человек тратит, тем больше адреналина он получает. Но у каждого своя планка: для кого-то проиграть 1000 рублей будет критично, а для кого-то – 100 000 рублей.

Кроме того, лотерея – это способ сделать ставку на удачу без больших затрат. Тем не менее в лотерею часто играют люди, которые в целом склонны к игромании. Но бывает так, человек, который играет годами, ограничивает себя на определенном уровне. У него есть зависимость, но он предпочитает оставаться здесь, чем рисковать и проигрывать гораздо большие суммы в казино или на ставках. Он контролирует ситуацию, тогда ничего опасного в этом нет.

Как понять, что увлечение лотерейными билетами стало уже патологической зависимостью, а не простым развлечением?

— Как и в случае с игровой зависимостью, существуют определенные признаки, которые стоит учитывать, чтобы понять, когда увлечение перерастает в настоящую проблему.

Первый признак – человек тратит на лотерею больше денег, чем может себе позволить. Лучше заранее определить сумму, которую вы готовы выделить на участие, и не превышать ее.

Второй признак – мысли о лотерее занимают слишком много места в жизни человека. Если он постоянно планирует, фантазирует о выигрыше и анализирует цифры, это может негативно сказаться на работе, отдыхе и общении с близкими. В таком случае увлечение становится зависимостью.

Еще один важный момент – использование лотереи как способа ухода от проблем и плохого настроения. Если человек прибегает к ней, чтобы отвлечься от трудностей, это также может быть признаком зависимости. Еще один звоночек появляется, когда человек начинает скрывать факт игры в лотерею от близких или скрывает от них то, сколько денег уходит на игру. Кроме того, мы можем провести параллель с казино: если человек пытается отыграть потерянные деньги или играет до тех пор, пока не выиграет, это тоже может говорить о проблеме.

Какие есть способы справиться с этой зависимостью? Часто зависимый не отдает себе отчета в том, что происходит, и не признает проблему. Может быть, есть какие-то советы для его близких?

— Игромания – это психологическая зависимость, которая, как и алкогольная или наркотическая, может серьезно повлиять на жизнь человека. И справиться с ней самостоятельно действительно бывает сложно.

Если зависимость влияет на общение, финансовое положение, ожидания и настроение, необходимо обратиться за профессиональной психологической помощью. Специалист поможет понять, что именно дает игра, какие эмоции и потребности она удовлетворяет. Игра часто становится альтернативой реальности, помогает отвлечься от проблем или компенсировать неудачи. Родственникам важно понять, чего не хватает человеку и почему он выбирает игру. Это поможет найти способы решения проблемы. Например, если человек играет в лотерею, можно предложить ему другой способ совместного времяпрепровождения, который принесет радость.

Важно найти замену игре, которая будет давать те же эмоции. Это могут быть небольшие радости от повседневной жизни: успехи в работе, хобби, выращивание цветов или рыбалка. Главное – найти то, что будет замещать игру и приносить удовлетворение.