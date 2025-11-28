Перечислены главные причины разводов

Все разводы в России исчезнут, если люди начнут лучше понимать себя и общаться с партнерами чаще, заявил в пресс-центре НСН Валентин Алимов.

Большинство разводящихся россиян не слушают друг друга, а также не могут решить собственные проблемы, поэтому они не способны построить долгосрочные отношения, рассказал психолог Валентин Алимов в пресс-центре НСН.

«Основных причин у нас две. Первая — это низкая психологическая зрелость. У такого человека есть внутренний конфликт. Пока он не может выстроить мирные отношения с собой, он не сможет построить их с кем-то другим. А что значит быть в мире с собой — это чувствовать и признавать свою ценность, принимать себя таким, какой ты есть, обладать понимание, кого ты хочешь видеть рядом с собой, что ты хочешь дать, а что получить взамен. Прежде, чем входить в контакт с другим человеком, надо привести в порядок себя. Тогда не будет никаких разводов. Вторая причина — низкая когнитивная коммуникация. По статистике психологов, больше 70% пар отмечают слабую свзяь в паре. Люди не могут доносить свои мысли друг до друга. Вместо того, чтобы сказать, что "мне страшно, что мы потеряем друг друга", партнеры оскорбляют друг друга. Вместо общения получается обмен защитным реакциями», — отметил он.

