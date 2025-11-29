Психолог призвал не предлагать помощь людям в жертвенной позиции

Они склонны перекладывать на окружающих ответственность за своё благополучие и вину за свои неудачи.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьёва.

«Если вы хотите помочь, то никогда нельзя говорить жертве: "Чем тебе помочь?". Потому что эта жертва моментально перенесёт на вас ответственность, и вы станете отвечать за то, чтобы этой жертве стало хорошо. Фраза: "Чем ты сам можешь себе помочь?", "Можешь ли ты сам что-то сделать, чтобы тебе стало получше?". Эти вопросы может задать любой человек, если он понимает, что перед ним находится жертва, которая запуталась. Ведь что такое жертва — я плюс, а они минус. Легче, чтобы виноват был кто-то другой».

Ранее Елена Соловьёва подчеркнула важность проживания эмоций. В противном случае за ними последуют искажённые мысли. По её мнению, люди, не умеющие контролировать свои эмоции, часто сталкиваются с психосоматическими проблемами.