Психолог рассказала, какое поколение чаще других сталкивается с депрессией

Молодёжь более уязвима в сравнении с представителями старших поколений. Психолог Людмила Стригунова рассказала, что зумеры чаще других сталкиваются с депрессией. Она объяснила, что постоянный скроллинг ленты и наблюдение за успехами других приводит к психологическим проблемам.

«Чтобы сохранить психическое здоровье, нужно учиться отличать отредактированную картинку из Интернета от реальности и стараться придерживаться здорового образа жизни — высыпаться, правильно питаться и находить время на спорт», — сказала эксперт.

Для сохранения ментального здоровья Стригунова также порекомендовала учиться не сравнивать себя с другими и замечать свои личные достижения.