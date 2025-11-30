Ученый объяснил, как работает человеческий смех

Задумывались ли вы, как на физиологическом уровне выглядит смех? Вот какие процессы происходят, когда мы хохочем над какой-нибудь шуткой.

Во время смеха быстро сокращаются мышцы брюшного пресса. Именно поэтому они даже могут потом начать боль. Ещё смех подавляет контроль над мышцами и рефлексы, что приводит, например, к подкашиванию ног.

У учёных есть несколько предположений, почему возник смех. Прежде всего, он мог служить признаком дружелюбных и неагрессивных намерений. На это указывают наблюдения за современными обезьянами, которые издают похожие на смех звуки во игр и шутливых стычек.

При этом люди смеются не только во время игр, но и в других ситуациях. Например, когда им весело, при удивлении, ощущении неловкости или нервозности. По мнению некоторых специалистов, такие расширенные функции возникли после того, как предки людей отделились от других человекообразных, создали более крупные социальные группы, развили сложные языковые способности.

Поэтому смех так заразителен. Учёные обнаружили, что даже короткие записи смеха активируют области мозга, которые заставляют нас улыбнуться или рассмеяться. Одно исследование показало, что люди смеялись дольше и чаще при просмотре видео, когда рядом с ними находился кто-то ещё.