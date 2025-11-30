Эксперт объяснил, как влияние матери сказывается во взрослой жизни

30 ноября отмечается Всероссийский день мамы. О том, что она – главный человек в жизни каждого, сказано немало. И это действительно так. Как мамино влияние сказывается во взрослой жизни? И какие материнские ошибки способны исковеркать судьбу? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

Инстинкт отдыхает

Часто доводится видеть, как мама истошно орёт на ребёнка, буквально с ненавистью. Может показаться, что она его не любит. Но может ли мама не любить?

– Так, к сожалению, бывает. Конечно, не любая такая сцена говорит о том, что мама не любит ребёнка. В некоторых случаях это может свидетельствовать о крайней степени истощения, выгорания у самой мамы. Иногда это крик о помощи, когда мама не может попросить об этом другим способом. И ребёнок в этот момент является спусковым крючком, чтобы мама могла выпустить накопившееся напряжение.

Но это может быть и свидетельством того, что мама действительно не любит ребёнка или даже ненавидит его. Это возможно, каким бы невероятным ни казалось. Потому что все разговоры про материнский инстинкт – неправда.

Начать с того, что у человека в принципе нет инстинкта. Инстинкт – это определённые биологические программы, инстинктивное поведение начинается всегда в ответ на какой-то триггер. Во-вторых, оно присуще для всего биологического вида. Например, если у мышки-матери есть инстинкт, заботы о потомстве, то этот инстинкт запускается, когда её мышата начинают пищать. Но когда мышата подрастают и начинают пищать уже в какой-то другой тональности, то этот инстинкт перестаёт работать. У людей всё не так. Мы более сложные существа, и нашим поведением, в первую очередь, управляют лобные доли мозга.

И, соответственно, любовь мамы к ребёнку – это не инстинкт, а навык, который формируется на основе взаимоотношений с ребёнком, собственного опыта женщины, её психического здоровья, поддержки извне, социальных норм и правил. И, к сожалению, бывают случаи, когда материнская любовь блокируется или очень сильно искажается. Ребёнок может начать восприниматься как угроза, обуза, источник боли.

Но ведь материнская агрессия вообще штука опасная? Как сильно и каким образом она потом аукается во взрослом возрасте?

– Это очень опасная штука, которая может приводить к фундаментальным изменениям в психике ребёнка и архитектуре личности в целом.

Это может стать причиной тревожного депрессивного расстройства, так как ребёнок живёт в постоянном предчувствии опасности, что самый близкий человек непредсказуем. Во взрослом возрасте это может приводить к паническим атакам, неспособности расслабиться, постоянной тревоге, депрессии.

Следующая частая история – расстройство личности. Человек не понимает, чего он хочет, не может контролировать свои импульсы, эмоции, желания. Это такая штука, которая не вылечивается полностью.

Ещё одно последствие – низкая самооценка и постоянное чувство вины. Потому что когда ребёнок находится рядом с агрессивным родителем, он делает вывод, что с ним что-то не так. Он всё это переносит на себя. И, соответственно, ощущение, что он недостоин любви, тянется во все будущие отношения. Ну и, наконец – склонность к токсичным отношениям.

Но, с другой стороны, наверное, и всепоглощающая любовь, когда мама буквально душит ею ребёнка, тоже не самый лучший вариант? Или всё-таки любви много не бывает?

– На самом деле, то, что называют всепоглощающей или удушающей любовью, – это не любовь. Хотя со стороны мамы, которая очень заботится о ребёнке, она выглядит очень-очень любящей. Но когда мы любим кого-то, то заботимся о его комфорте. Любовь – это забота о чужом комфорте, с точки зрения этого человека. Например, если ребёнок хочет залезть на лестницу, то любящая мама позволит ему это сделать, и при этом, конечно, будет страховать внизу.

А вот мама, которая не разрешает ребёнку лезть на эту лестницу, на самом деле заботится не о нём, а о себе. Потому что ей тревожно.

Или, например, она хочет, чтобы ребёнок учился в музыкальной школе. А то, что он не хочет, её не волнует. О ком она заботится? О себе.

Настоящая любовь – это желание вырастить самостоятельную личность. А удушающая любовь – это тревожность и нереализованность матери, которая пытается через ребёнка компенсировать свои пустоты. То есть любовь – я буду рядом, если ты упадёшь. А гиперопека – я не дам тебе идти, чтобы ты не упал.

Последствия – отсутствие собственного взгляда у ребёнка, инфантильность, неумение принимать решения, колоссальный страх перед миром. Потому что мама рисовала этот мир, как сплошную опасность.

Между двух огней

Часто папы начинают ревновать жену к появившемуся ребёнку. Что делать маме в такой ситуации?

– Это говорит о том, что рядом с женщиной изначально не взрослый партнёр, а ребёнок, который приревновал, когда в семье появился второй ребёнок. И поэтому выход из этой ситуации – не маме разрываться, а всё-таки мужчине повзрослеть и начать выстраивать такой треугольник «мы», где не мама тащит на себе папу и ребёнка, а все члены семьи занимаются воспитанием ребёнка вместе.

Когда папа вовлечён в воспитание ребёнка, этой ревности, чувства ненужности не возникает. Потому что он не конкурирует с ребёнком за внимание мамы, а становится частью команды, чья задача – благополучие ребёнка и семьи в целом.