Психологи рассказали о современных трендах в материнстве

Современное материнство превратилось в поле для экспериментов, где регулярно появляются новые методики и подходы. «Бежевые мамы», «облегчённое родительство», «мамы-инфлюенсеры» — психологи объяснили, какие тренды идут на пользу семье, а какие несут скрытые угрозы.

На вкус и цвет

Одним из самых заметных трендов (и популярным поводом для мемов в соцсетях) последних лет стало «бежевое материнство», то есть стиль жизни, когда для детей создаётся среда в пастельных тонах, предпочтение в интерьере отдаётся минимализму, а количество ярких предметов в быту сознательно ограничивается.

Психологи считают, что у такой тенденции есть свои преимущества.

«Минимализм помогает сосредоточиться на важных стимулах, уменьшая отвлекающие факторы, снижает визуальный шум и тревожность, — поясняет психолог Маргарита Шевцова. — Нейтральные тона создают более спокойную атмосферу, что особенно полезно для чувствительных детей или с СДВГ. Также минимализм облегчает уход за домом и хранение вещей. Это помогает снижать стресс у родителей и создавать более гармоничную атмосферу».

Однако эксперт предупреждает, что «жизнь в бежевом цвете» может ограничивать сенсорное развитие. По словам Шевцовой, одну из важных ролей в развитии зрительных функций у детей играют яркие цвета. Также их восприятие влияет на формирование внимания и памяти у детей. Поэтому их отсутствие может замедлить формирование нейронных связей, связанных с восприятием цвета и формы. Например, ребёнок может испытывать трудности с распознаванием цветов в окружающем мире.

Разнообразие цветов стимулирует воображение, ассоциативное мышление и творческие способности. Монохромная среда может ограничивать эти аспекты развития. Яркие оттенки также связаны с эмоциональным восприятием: например, тёплые тона (жёлтый, оранжевый) повышают активность, продолжает психолог.

«Тотальное исключение ярких цветов может привести к сенсорной депривации — состоянию, при котором нервная система не получает достаточного количества стимулов для нормального развития. Исследования на животных показывают, что богатая внешняя среда (включая разнообразие цветов) необходима для развития нервной системы», — добавляет она.

По словам эксперта, можно использовать нейтральные тона как фон, но добавлять яркие акценты: это позволит сохранить эстетику и обеспечить необходимый сенсорный опыт.

Обнять берёзку

Ещё один популярный тренд, «экологичное материнство», имеет общие черты с «бежевым»: например, выбор натуральных материалов в одежде и игрушках. Но акцент делается на минимизации вреда природе через использование многоразовых пелёнок, ёмкостей для бытовой химии и через осознанное потребление. Вместо похода в развлекательный центр такие родители предпочтут прогулку в лесу.

Преимущества «экологичного материнства» — формирование ценностной системы, развитие системного мышления, сенсорное развитие через натуральные материалы, снижение токсической нагрузки и эмоциональная регуляция через природу.

«Дети усваивают принципы заботы о природе как часть личной этики. Это создаёт устойчивую систему ценностей, которая влияет на принятие решений во взрослой жизни. С точки зрения нейропсихологии — укрепляет нейронные связи в префронтальной коре, отвечающей за моральные суждения, — объясняет Маргарита Шевцова. — Понимание взаимосвязей в экосистеме тренирует способность видеть причинно-следственные связи. Ребёнок учится анализировать последствия действий, что положительно влияет на когнитивные функции».

Контакт с деревом, тканью, природными текстурами стимулирует тактильную чувствительность и развивает сенсомоторные зоны коры головного мозга, время на свежем воздухе, взаимодействие с растениями и животными снижают уровень кортизола, развивают эмоциональную устойчивость. И в целом стремление следовать природным ритмам помогает формировать здоровые циркадные циклы, добавляет психолог.

Вместе с тем чрезмерная ригидность правил может вызывать у ребёнка тревожность и чувство вины при неизбежных «нарушениях», сложности в общении со сверстниками, предупреждает эксперт:

«Избыточный фокус на "натуральности" может сузить спектр впечатлений. Это полезный тренд, если относиться к нему без фанатизма: регулярно обсуждать чувства ребёнка, избегать запугивания. Если экологичность становится главным критерием "хорошести", ребёнок может оценивать себя через призму "экоуспехов"».

Блогер с пелёнок

Однако другие популярные тренды вызывают у специалистов серьёзные опасения. Например, феномен «мам-инфлюенсеров», выставляющих жизнь своих детей на всеобщее обозрение в соцсетях. У такого образа жизни есть немногочисленные плюсы, например развитие коммуникативных навыков у ребёнка, но минусов гораздо больше.

«Как специалист, я категорически не одобряю этот тренд, — заявляет психолог Ольга Бурлакова. — Зачастую это просто пиар за счёт ребёнка. Родители используют тот факт, что изображения детей и животных вызывают наибольший отклик. Они держат аудиторию на эмоциях, не предлагая по-настоящему ценного контента».

Она поясняет, что женщина в этом случае строит ложную идентичность, думая, что популярность — это её заслуга, хотя на самом деле публика приходит посмотреть на милого ребёнка. Это наносит огромный вред малышу, который с детства включается в мамин самообман и не учится отличать реальные эмоции от постановочных, отмечает Бурлакова, но делает оговорку: если блогер, к примеру, дипломированный детский психолог или педагог, который делится профессиональными знаниями, показывая при этом ребёнка, это может стать исключением.

«Дети становятся объектом монетизации без осознанного согласия. Их личные моменты (болезни, истерики, повседневная жизнь) публикуются, что нарушает право на приватность и может привести к кибербуллингу. Ребёнок может воспринимать себя как продукт для контента, а не как личность. Это размывает границы между реальным и публичным "я", подменяет настоящие переживания их демонстрацией. Возникает тревожность и давление: необходимость соответствовать идеализированному образу, страх разочаровать аудиторию или потерять лайки. Взрослому человеку это сложно переносить, а уж ребёнку тем более», — добавляет Маргарита Шевцова.

Психолог советует «мамам-инфлюенсерам» чётко разделять воспитание от контент-производства — создавать запретные зоны:

«Очень важно здесь учитывать мнение ребёнка: с определённого возраста обсуждать его комфорт и право отказаться от участия в контенте. Развивать критическое мышление: учить ребёнка различать идеализированный контент и реальность».

Маску на себя

Образ «жертвенной мамы», целиком растворяющейся в ребёнке, уже не актуален. На смену ему приходит философия облегчённого материнства, где забота о себе стоит на первом месте, а многие обязанности передаются няням и сервисам.

«Тут применяется правило самолёта: сначала маску на себя, потом на ребёнка. Ведь когда мама себя чувствует хорошо психологически и физически, старается и поспать, и отдохнуть, и выговориться, если ей тяжело, не переедать, при необходимости прибегать к помощи психологов, то она может качественно уделять время ребёнку и помогать ему развиваться», — поясняет Ольга Бурлакова.

Вместе с тем психологи предупреждают о рисках.

«В первые годы жизни ребёнка критически важно формирование надёжной эмоциональной привязанности к матери. Если уход за малышом постоянно осуществляют разные люди, это может привести к тревожности, неуверенности и проблемам в социальных отношениях в будущем, — отмечает Маргарита Шевцова. — Исследования показывают, что дети, лишённые стабильного эмоционального контакта с матерью, чаще испытывают трудности в адаптации и общении».

Нейронная система младенцев пластична, а недостаток тактильного и эмоционального контакта может замедлить развитие зеркальных нейронов, отвечающих за подражание и эмпатию.

«Дети, воспитывающиеся в условиях недостаточного эмоционального контакта с матерью, чаще демонстрируют задержки в речевом развитии, гиперактивность, тревожность и трудности в социализации. В крайних случаях это может привести к формированию избегающего или тревожного типа привязанности», — говорит собеседница RT.

Набивать шишки

Своеобразная разновидность «расслабленного материнства» — FAFO-воспитание (акроним, который в расшифровке можно перевести как «Попробуй и узнаешь»), то есть метод, при котором детям дают возможность самостоятельно сталкиваться с естественными последствиями своих действий. Это должно учить ответственности, пониманию границ и развитию критического мышления, что, в свою очередь, формирует чувство контроля над своей жизнью и снижает страх перед ошибками, помогает регулировать свои эмоции, справляться со стрессом, легче проходить сепарационные процессы. А опыт принятия решений и анализа последствий стимулирует развитие областей мозга, отвечающих за планирование, самоконтроль и принятие решений.

Однако психологи говорят и о возможных рисках.

«Если родители неправильно оценивают границы безопасности, ребёнок может столкнуться с ситуациями, которые превышают его возрастные возможности. Если FAFO применяется без эмоциональной поддержки и объяснений, ребёнок может почувствовать, что родителям безразличны его переживания», — перечисляет Маргарита Шевцова.

Как и во всех методах воспитания, важен баланс, добавляет эксперт: