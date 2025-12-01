Почему взрослые россияне тратят миллионы на кукол Барби и не боятся насмешек

Россияне нашли способ вернуться в детство — и в этом им помогла самая знаменитая кукла в мире. Герои фотографа Юлии Скоробогатовой — собиратели кукол Барби. 25 ноября у нее открылась персональная выставка в фотоцентре FOTO-ONE в Москве, рассказывающая об этих необычных коллекционерах. Кто-то из них покупает игрушки, чтобы вновь вернуться во времена своей юности, другие собирают Барби из научного интереса. Всех их объединяет одно — восхищение Барби, которая уже больше 65 лет вдохновляет людей по всему свету.

«В таком взрослом возрасте можно купить куклу, о которой мечтала в детстве»

Учительница Олеся увлеклась куклами по вине «Почты России». Каждый день по дороге на работу она проходила мимо почтового отделения и видела в окне Барби. Однажды Олеся не выдержала и все-таки купила одну из них.

Это хобби у Олеси не так давно, но она уже пару раз ходила на встречи с единомышленниками. Это помогло ей перестать скрывать свое увлечение. Она даже завела дополнительный аккаунт в соцсетях, чтобы общаться с коллекционерами из других стран.

По ее словам, взрослые люди коллекционируют кукол, поскольку Барби, подобно машине времени, переносят их в беззаботное детство.

«Оказывается, сейчас, в таком взрослом возрасте, можно купить куклу, о которой мечтала в детстве», — объясняет она.

«Увидел "одомашненную" у кого-то из кукольников, и тебе срочно захотелось такую же»

«Я себя отношу к коллекционерам-игрунам — для меня важно тактильное взаимодействие с куклой, чтобы я могла ее взять, переодеть, переставить, изменить позу, устроить фотосессию», — говорит нутрициолог Марина.

Марину увлекает процесс поиска нужных Барби. Она сравнивает его с охотой за Граалем. Для своей коллекции Марина покупает только тех кукол, у которых закрыт рот.

«Не знаю, что за бзик у меня такой, но я избегаю кукол с широкими улыбками», — признается она.

Многие коллекционеры составляют список желанных кукол и следуют ему. Марине такая концепция не близка. Она покупает Барби строго по велению сердца.

«Иногда посмотрел промо новой куклы, поплевался, какая она некрасивая, а потом увидел "одомашненную" у кого-то из кукольников, и тебе срочно захотелось такую же», — рассказывает она.

«При освобождении Барби из упаковки я чувствовал, что выпускаю джинна»

Кандидат культурологии Николай уже несколько лет рассказывает недетские истории о детском бренде. На лекциях для бизнесменов он говорит о становлении фирмы Mattel и конкуренции в мире игрушек. Пластическим хирургам демонстрирует эволюцию ее внешнего вида. Дизайнерам интерьеров рассказывает о домах Барби.

Первую свою куклу он купил именно для этого — понадобился наглядный материал.

«При освобождении Барби из упаковки я чувствовал, что выпускаю джинна», — вспоминает Николай.

Для лекций требовались новые экспонаты — и в коллекции становилось все больше кукол.

По словам Николая, в России к коллекционерам кукол относятся очень предвзято. Это кажется ему странным, поскольку в СССР коллекционирование было распространенным хобби.

«Почему собирать фарфоровых балерин — это нормально, а Барби — странно?» — недоумевает он.

«Бывают моменты, когда думаешь попрощаться с коллекцией, убрать кукол»

Екатерина — искусствовед, поэтому воспринимает Барби как исторический артефакт. В детстве она любила играть в куклы, а когда выросла, стала их коллекционировать. И собрала все что хотела.

По словам Екатерины, коллекционеру трудно заставить себя продолжить, когда все уже куплено.

«Бывают моменты, когда думаешь попрощаться с коллекцией, убрать кукол», — объясняет она.

Не бросать увлечение ей помогают другие любители Барби и семья — в частности, мать, которая тоже собирает коллекцию кукол.

«Я одеваю кукол в русский стиль уже более трех лет»

Домохозяйка Марина — одна из тех, кто с помощью кукол проявляет свои творческие способности. Сначала она сама шила игрушки, а потом стала изготавливать одежду для Барби.

Несколько лет назад ее сын готовил для школы поделку в виде саней Деда Мороза. И Марина предложила ему посадить в сани Снегурочку. За основу она взяла обычную Барби и сделала для нее нужный костюм с кокошником.

В то время Марина увлекалась вышивкой в русском стиле и так полюбила делать кокошники, что решила совместить это с куклами. Барби в русских костюмах оказались настолько популярными, что она продолжает делать их до сих пор.

«Я одеваю кукол в русский стиль уже более трех лет», — отметила она.

«Наши коллекционеры просто отыгрываются за свое бедное детство»

Любовь Максима к Барби также связана со швейным делом. Он по образованию дизайнер, поэтому ему нравится рассматривать костюмы кукол, изучать их выкройки, следить за трендами.

«Для меня кукла — это прежде всего эмоции», — признается Максим.

В 15 лет он увидел в ГУМе куклу в образе Мэрилин Монро. Тогда он постеснялся ее купить, хотя и хотел. Ему казалось, что в его возрасте неприлично интересоваться куклами. Только повзрослев, он понял, что больше не скован подобными установками, и купил ту Барби.

По словам Максима, западные коллекционеры заметно отличаются от российских.

«Мне кажется, у нас в основном коллекционеры просто отыгрываются за свое бедное детство», — считает он.

В 1990-е Барби были для них предметом зависти и желаний, недосягаемой мечтой. На Западе эти игрушки доступны повсеместно, поэтому иностранные коллекционеры относятся к куклам не так бережно.

«Я сгребала всех кукол с полок магазинов»

Первую куклу Марина купила в магазине «Пятерочка». Самую простую, в узкой маленькой коробочке. Тогда она сама не понимала зачем, но именно с этого приобретения и началась ее коллекция.

«Позже я сгребала всех кукол с полок магазинов, какие были доступны», — вспоминает она.

Сейчас Марина держит магазин кукол и кукольной миниатюры. Большинство его полок занимают именно Барби. Раньше, как вспоминает женщина, она участвовала в «кукловстречах». Это были массовые мероприятия на 20 человек.

Позже встречи стали камернее: четыре или пять коллекционеров собирались с куклами где-то в кафе. Нередко на них смотрели предвзято, но Марине было все равно.

«Я развлекаюсь со своей коллекцией, мне это в радость, а другие пусть думают что хотят», — говорит она.

«Кукольное коллекционирование еще никому и ничему не вредило»

О чужом мнении больше не беспокоится и Владимир — давний коллекционер кукол. Раньше он стыдился своего увлечения. Проходил мимо желанных кукол в магазине и не покупал их, потому что стеснялся. Только с возрастом Владимир понял, что напрасно мучил себя.

«Кукольное коллекционирование еще никому и ничему не вредило, — говорит он. — Ну разве что кошельку».

В 2020 году Владимир и его друг Сергей создали YouTube-канал «Взрослый Коллекционер». По его словам, во многом он не бросил коллекционировать кукол именно из-за подписчиков.

«Я режиссер своего кукольного мира и сценарист»

Анастасия тоже ведет блог о куклах, который стал для нее источником энергии, вдохновения и новых знакомств. Она относит себя к «игрунам». Ей нравится придумывать истории для своих кукол, строить им дома, снимать с ними фильмы и сериалы.

Анастасия совершенно не стесняется своего хобби.

«Я режиссер и сценарист этого кукольного мира, — говорит она. — Мне, наоборот, нравится показывать новым людям то, чем я занимаюсь».

«Чем это хобби хуже рыбалки?»

Впервые Никита увидел Барби в магазине игрушек во Франции.

«Помню смешанные чувства, которые я тогда испытал, глядя на нее, — рассказывает мужчина. — Это был стыд и восхищение: она была очень необычной и красивой куклой, но из одежды на ней был только купальник».

Жена Никиты с недоумением смотрела на каждую Барби, которую он приносил домой. Пришлось объяснять, что коллекционировать кукол — это нормально.

«Чем это хуже рыбалки?» — спрашивал он жену.

Возможно, тем, что Барби заняли в его квартире целых две комнаты. В третьей комнате хранится другая коллекция — советские игрушечные танки розового цвета. Такой редкий цвет объясняется тем, что на заводе, где их выпускали в послевоенный период, не было другой краски.

«Моих ровесников в полной мере захлестнула волна барбимании»

По словам Инны, создательнице Барби Рут Хэндлер удалось придумать образ, интересный и взрослым, и детям. Девочки во всем мире воспринимали Барби как ролевую модель, у которой необходимо учиться стилю, манере общения и взаимодействия с окружающими. Взрослые, в свою очередь, видели в ней себя такими, какими хотели быть в мечтах.

Инне кажется, что сейчас интерес к Барби снижается. По ее мнению, эти куклы интереснее людям, чье детство пришлось на 1990-е годы.

«Моих ровесников в полной мере захлестнула волна барбимании, накрывшая постперестроечную Россию», — объяснила женщина.

У младшего поколения уже свои кумиры, среди которых нет места Барби».

«Выставка Барби была рекордсменом среди всех временных экспозиций»

С этим согласна и Анастасия — экскурсовод Музея игрушки в Санкт-Петербурге. Она не уверена, что современным детям, привыкшим легко получать любые игрушки, будет так же интересно коллекционирование кукол, как их родителям.

Впрочем, пока что интересующихся хватает. Когда в 2023 году в Музее игрушки открылась выставка об истории Барби, билеты на нее покупали и студенты, и коллекционеры, и блогеры.

«Выставка Барби была рекордсменом по заказанным обзорным экскурсиям», — утверждает Анастасия.

Анастасия признается, что сама коллекционирует Барби. Ей особенно нравятся куклы в национальных костюмах, а также Барби-астронавты и гонщицы.

«У куклы особенно мощная высасывающая сила»

Организуют выставки кукол Барби и частные коллекционеры по всему свету. Кристина открыла такой музей на Шри-Ланке. Она рассказала, что ее посетителям были интересны не столько сами куклы, сколько созданный вокруг них мир. Многие впервые узнали, что в мире существует целое сообщество людей, собирающих Барби.

«И, что самое интересное, эта куклозараза распространяется, — утверждает Кристина. — После того как люди посещают такого рода выставки, они хотят купить хотя бы одну куклу, чтобы она у них стояла и радовала их внутреннего ребенка».

Кристина и сама коллекционер со стажем. При этом она нередко распродает своих кукол. По ее словам, они отнимают у нее часть энергии.

«Это вообще феномен всех вещей. Но у этой куклы особенно мощная высасывающая сила», — говорит она.

Несмотря на искреннюю любовь к стройным красавицам, все коллекционеры признают, что Mattel постепенно сдает позиции. Тем не менее Барби уже вошли в историю. Они давно стали символом мечты и свободы выбора как для детей, так и для взрослых. И это важнее любых ошибок компании.