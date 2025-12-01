Мужчина объяснил, что подтолкнуло его развестись с женой после 20 лет брака

47-летний Ричард Уорнер из Великобритании назвал неочевидные причины, подтолкнувшие его к разводу после 20 лет брака. Рассказ мужчины опубликовало издание Daily Mail.

Британец утверждает, что для жены его решение развестись стало сюрпризом, так как она не видела никаких проблем в отношениях. Тем временем мужчина уже много лет наблюдал за крахом их брака. И первое, на что он обратил внимание, это то, что они перестали переодеваться друг перед другом.

«Мы были чем-то вроде соседей по квартире и планировали, когда будем пользоваться ванной, чтобы никто из нас не застал другого врасплох голым», — рассказал он.

Мужчина утверждает, что долгое время старался возродить страсть в отношениях, но в конце концов сдался. Также, по его словам, к разрыву его подтолкнуло то, что он перестал встречаться с друзьями из-за упреков жены. Тем временем она продолжала видеться с подругами, однако времени на свидания с ним у нее не оставалось.

«Вне дома я бывал только с сыновьями: ходил с ними на футбол, в рестораны и в кино. С женой или друзьями я почти не выходил», — добавил Уорнер.

Мужчина утверждает, что со временем его местом отдыха стал спортзал, а не дом. По его словам, только там он мог спокойно поразмыслить о волнующих его вещах.

