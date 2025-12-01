Почему люди ведутся на ложные скидки в «черную пятницу»

Люди скупают товары по ложным скидкам в черную пятницу из-за трех причин: эффекта нулевой цены, якорения и ощущения срочности, об этом «Газете.Ru» рассказала кризисный психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева.

«На скидки в «черную пятницу» люди ведутся потому, что скидка – сильный фрейминг. Продавец задает старую цену как ориентир, а затем показывает выгоду, и мы оцениваем уже не саму стоимость, а разницу между ценами. Одновременно включаются несколько механизмов. Во-первых, фрейминг и «эффект нулевой цены» усиливают эмоции: надпись «-50%» и пример «было 50 000, стало 25 000» вызывают чувство выигрыша и дофаминовый отклик – мы ощущаем себя удачливыми и рациональными даже при тех же годовых тратах», – объяснила специалист.

Во-вторых, работают якорение и сравнение: рядом с завышенной «обычной» ценой текущая почти автоматически кажется выгодной, и рациональная оценка нужности товара отходит на второй план.

«В-третьих, приемы дефицита и срочности («только сегодня», «ограниченное количество») усиливают страх упустить выгоду и стимулируют импульсивную покупку. Плюс социальный фон: массовые покупки, реклама и обсуждения создают ощущение, что «так делают все», что подталкивает к участию. Психологи также говорят об ошибке прогнозирования удовольствия: мы переоцениваем радость от вещи и недооцениваем ценность денег на будущее, поэтому «выгодная сделка» эмоционально кажется лучше простой покупки. Скидка служит и психологическим оправданием: уменьшает чувство вины и когнитивный диссонанс – человек чувствует, что не просто потратил, а «выиграл».

Поэтому в «черную пятницу» часто покупают не из реальной потребности, а из-за измененного восприятия ценности. Полезная проверка: мысленно уберите ярлык «скидка» и спросите себя, купили бы вы это по той же цене в обычный день.