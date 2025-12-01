Эксперт рассказал, почему нам снятся кошмары

Жуткие сновидения полезны для нервной системы. Психолог Кристина Морозова рассказала в беседе с Life.ru, почему нам снятся кошмары. По её словам, таким образом организм может реагировать на сильный стресс.

«Хронический недосып и прерывистый сон также повышают вероятность тревожных сновидений. Недостаток сна сам по себе провоцирует кошмары и снижает способность организма справляться со стрессом. Любопытный факт — тревожные сны выполняют важную функцию для психики: они помогают перерабатывать дневные переживания и «репетируют» реакции на потенциально опасные ситуации», — сказала психолог.

Избавиться от кошмаров можно с помощью практик для расслабления. Лёгкое чтение, вкусный тёплый напиток и другие приятные мелочи перед сном разгружают психику и помогают настроиться на отдых без лишней тревоги.