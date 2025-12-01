Психолог объяснил, почему второй брак стал новой нормой в России

Современные представления о браке меняются. Это не означает, что идея «на всю жизнь» устарела — для многих она по-прежнему ценна. Меняется другое: отношение к самому союзу. Все больше людей считают нормальным признать, что отношения перестали подходить, и спокойно завершить их, не разрушая себя и партнера, рассказала «Газете.Ru» Лариса Каравайцева — главный психолог сервиса twinby.

«Благодаря этому люди реже остаются несчастными «ради семьи» и чаще расстаются бережно, сохраняя уважение и теплое отношение к прошлому опыту. На этом фоне все заметнее становится феномен серийной моногамии — когда человек за жизнь выстраивает несколько последовательных, но глубоких и верных союзов. Это не признак нестабильности, а результат осознанного выбора. Часто именно второй союз оказывается более зрелым. И это не повод для стыда: напротив, вторая любовь часто оказывается более зрелой и честной», — считает эксперт.

По словам психолога, брак перестал быть «обязательством навсегда». Раньше брак воспринимался как точка: выбрал — живи. Сегодня отношения — пространство, в котором люди растут, меняются, учатся быть в близости — и иногда вырастают из формата, который когда-то подходил.

«Сегодня мы по-другому относимся к свободе: уходит стыд вокруг разводов, появляется язык для разговора о насилии, эмоциональных потребностях, выгорании в отношениях.

Идея «навсегда» исторически держалась не столько на вечной любви, сколько на отсутствии выбора и жестких социальных нормах. Современные союзы становятся честнее именно потому, что в них есть возможность выйти. Остаются те, кто действительно хочет быть вместе. Институт семьи не разрушается, а становится договором двух взрослых людей», — заявила Каравайцева.

Как отметила психолог, первый брак — это про ожидания, а второй — про понимание.

«В первый союз люди часто заходят под давлением сценариев: «пора», «так правильно», «мы давно вместе», но партнеры могут быть не готовы к этому шагу. В нем человек впервые начинает сталкиваться с реальностью: бытовые конфликты, разные взгляды на деньги, детей, личное пространство, карьеру. То, что казалось «мелочами», вдруг становится постоянным источником боли. И именно этот опыт, каким бы сложным он ни был, формирует ту самую честность к себе и партнеру», — заявила она.

После развода человек обычно гораздо лучше понимает свои «не могу» и «мне важно». Появляется язык, чтобы говорить о потребностях, а не ждать, что «если любит, сам догадается». Падает идеализация, но появляется уважение.

«Существует миф, что вторые отношения — это «разумный выбор без чувств». На практике все наоборот. Вторые отношения часто действительно спокойнее, меньше драм, но глубина от этого только растет. Просто на смену качелям «ссоримся – миримся – страдаем» приходит более ровная, но теплая связь, где важно не «проверять друг друга на прочность», а поддерживать. Меньше игры в идеальную пару, больше живых разговоров, признаний «мне сейчас сложно», «я боюсь», «я нуждаюсь в тебе», — рассказала эксперт.

Пройдя через развод, человек понимает, что такое настоящая близость. Он знает цену молчанию и попыткам «потерпеть». И способен вовремя говорить о проблемах или уходить из деструктивных отношений. Парадоксальным образом именно способность уйти делает второй брак более устойчивым: оба понимают, что остаются вместе не из страха остаться одним, а из внутреннего выбора «я хочу быть именно с тобой».