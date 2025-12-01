Назван необычный способ снизить стресс перед праздниками

Жевательная резинка может помочь снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние. Ритмичные и повторяющиеся движения, такие как жевание, способствуют саморегуляции организма и помогают мозгу ощущать контроль над ситуацией.

«Также жевание усиливает кровоток в головном мозге, повышая поступление глюкозы в префронтальную кору — область, отвечающую за самоконтроль, принятие решений и управление эмоциями. В результате снижается уровень кортизола — гормона, который активнее всего вырабатывается при психологической нагрузке», — рассказала психолог Элен Хачатрян «Газете.Ru».

Эксперт подчеркнула, что жевательная резинка не только снижает тревожность, но и повышает бодрость, улучшает настроение и уменьшает усталость. Она отметила, что короткие ритуалы, такие как прогулки, дыхательные упражнения или жевание жвачки, помогают человеку восстанавливать внутреннее равновесие и ощущение контроля над событиями.

Хачатрян добавила, что жвачка может стать приятным поддерживающим ритуалом в условиях большого города, когда время на полноценный отдых ограничено.

Ранее «СП» сообщала о том, что популярный продукт может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, заявила врач-нутрициолог Елена Желянина.