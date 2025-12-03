Зумеры теряют личную жизнь из-за работы

Больше трети зумеров заявили, что работа мешает их личной жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказал дейтинг-сервис Twinby, который провёл исследование.

Аналитики сообщили, что 35,9% зумеров почти всегда отвечают на сообщения в рабочих чатах. При этом только 21,7% россиян, состоящих в паре, готовы переписываться по работе вечерами.

По данным исследования, 36% зумеров считают, что работа в офисе негативно сказывается на личной жизни, потому что сотрудники реже находят время на свидания, чаще переносят личные планы и слышат упреки партнеров.

При этом 82% представителей поколения Z, которые работают удаленно, заявили, что находят время на общение. 71% офисных сотрудников признался, что успевает хотя бы периодически видеться с партнером. Гибридная модель оказалась более щадящей, так как такой график помогает лучше поддерживать личную сферу.

Каждый третий респондент рассказал, что хотя бы раз переносил свидание из-за занятости. Однако среди зумеров дополнительные 16% заявили, что делают это регулярно.

Под здоровым балансом 58,6% россиян понимают стабильный график без переработок. Лишь 16,5% из них ответили, что хотят тратить больше времени на личную жизнь.