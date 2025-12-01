Как найти силы выйти на работу после отпуска по уходу за ребенком

Рано или поздно большинство российских мам возвращаются на работу после декрета. Иногда это непросто, особенно если за прошедшие годы были утеряны профессиональные навыки.

Кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что для поддержания себя в трудовом тонусе мама в декрете может работать в ограниченном режиме. Этим следует заниматься лишь при наличии сил и времени, важно не впадать в крайности. Если профессия женщины сопряжена с интеллектуальным трудом, то в период декрета все же стоит заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью.

Проблема современных молодых мам - повышенная требовательность к себе. Многие уверены, что помимо ухода за младенцем нужно заниматься карьерой. Для некоторых это становится мощным источником стресса. Психолог Хорс посоветовал перестать сравнивать свою жизнь с картинками из соцсетей.