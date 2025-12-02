Парень переспал с девушкой и столкнулся с последствиями год спустя

Коуч по отношениям Салли Лэнд дала совет 23-летнему парню, уверенному в том, что девушка, с которой он однажды переспал, родила от него ребенка. Письмо читателя и ответ специалистки публикует издание Mirror.

Автор письма рассказал, что чуть больше года назад познакомился с девушкой в кафе, где он работает. Они обменялись телефонами, а через несколько недель молодой человек пригласил ее на свидание. После этого они отправились домой к парню и занялись незащищенным сексом. На следующий день за завтраком девушка призналась, что встречается с парнем, который на тот момент был в отъезде.

Спустя примерно год автор письма мужчина встретил эту же девушку, когда она катила коляску с ребенком.

«Когда я спросил, мой ли это ребенок, она категорично ответила нет. Она сказала мне продолжать жить своей жизнью», — написал он.

Парень добавил, что теперь задается вопросом: как доказать отцовство и начать участвовать в воспитании ребенка, если родительство будет доказано.

Лэнд отметила, что, несмотря на доступность тестов ДНК, женщина ясно дала понять, что не хочет видеть мужчину ни в своей жизни, ни в жизни своего ребенка.

«Если она не даст своего согласия, не обращаясь в суд, вы практически не сможете провести анализ ДНК, чтобы выяснить правду, особенно без того, чтобы об этом не узнал ее парень. Если он признает, что ребенок от него, то, скорее всего, примерно в это время у них тоже был секс. Даже если ребенок ваш, у вас автоматически не появится никаких юридических прав на его воспитание, хотя вы и будете нести финансовую ответственность», — заключила она.

