Как пережить декабрь, все успеть и не потерять себя

Когда год выходит на финишную прямую, ритм жизни ускоряется до предела: рабочие дедлайны, праздники в школе, подарки, отчеты, визиты к друзьям и родственникам. В этот момент особенно остро чувствуется двойственность роли: профессионал и мать, женщина и менеджер, человек и вечный ресурс для других. Но декабрь можно прожить не в режиме гонки, а в режиме заботы — о себе в том числе. Психолог Радмила Бакирова дала советы, где искать опоры, которые действительно работают.

Признавать свои ограничения — самый зрелый способ держать баланс

У работающей матери часто есть иллюзия всесилия: еще немного — и все успеется, запрыгну в последний момент в уходящий поезд, коня на скаку остановлю.

«В реальности психика нуждается в честном признании границ: когда вы перестанете требовать от себя невозможного, тревога снижается, а фокус возвращается к важному. Парадокс в том, что именно это признание дает больше эффективности, чем героические попытки закрыть весь декабрь одним махом», — утверждает эксперт.

Разделять ответственность — значит уважать свое время и свой труд

Делегирование — это точно не про лень и чувство вины, что сама не справляешься. Это про понимание, что ваш ресурс конечен. Психологи говорят: когда человек просит о помощи, он укрепляет отношения, потому что включает других в свою реальность. Передать задачи партнеру, вовлечь детей, купить услугу вместо того, чтобы делать все самой — это зрелый способ жить, а не выживать в дичайших нервных и эмоциональных перегрузках.

Маленькие ритуалы восстанавливают нервную систему лучше, чем большие выходные

Тело не ждет праздников, отпуска или хотя бы выходных, ему нужны регулярные сигналы безопасности.

«Это может быть 10 минут дыхательной практики, теплая ванна, короткая прогулка или тихий вечер без соцсетей. Такие ритуалы включают парасимпатическую систему и снижают уровень кортизола. И именно это помогает пережить декабрь без эмоционального обвала и выгорания», — объясняет психолог.

Снижать планку — не слабость, а эмоциональная зрелость

Когда женщина перестает пытаться быть идеальной матерью и незаменимой сотрудницей одновременно, возвращается ощущение жизни. Декабрь — не некий экзамен, где вы должны непременно сдать стандарты (и обязательно на пятерку). Это период, когда важно выбирать настоящее и живое (разговор, объятие, совместный смех) вместо перфекционизма. Дети будут помнить атмосферу, а не форму закусок на идеально сервированном столе, когда все сидят с напряженными перекошенными лицами

Планируйте «пустые окна» — это такие же дела, как все остальные

Не забивайте декабрь до последней минуты. Оставляйте «воздух» — время, когда ничего не происходит, совсем ничего, и это нормально. Именно в эти паузы успевают случиться приятные мелочи, когда вы замечаете, как красиво искрится снег, какое вкусное пирожное появилось в кофейне рядом, какой замечательный фильм вы посмотрите вечером, уютно укутавшись в плед. Парадоксально, но именно эти окна спасают от выгорания и позволяют дойти до праздников в рабочем состоянии.