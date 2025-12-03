Эксперт назвал отличия биологического стресса от психологического

Важно обращать внимание на симптоматику. Психолог Михаил Хорс рассказал, чем биологический стресс отличается от психологического. По его словам, первый — это следствие физических факторов (переохлаждения или недосыпа). Единственный способ нормализовать состояние в таком случае — воздействие на раздражитель.

«Тот же самый принцип переносят на психологический стресс. Принцип, перенесённый из биологии в психологию, приводит к тому, что люди пытаются повлиять на свой стресс изменением обстоятельств жизни. Отсюда возникает бегство из семьи, бегство из страны, бегство с работы на работу. Люди бегают в надежде найти другие обстоятельства», — отметил Хорс.

Эксперт подчеркнул, что эмоциональный стресс на деле не обстоятельство, а отношение к этому обстоятельству, которое нужно изменить.