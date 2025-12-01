Как избавиться от стресса за пять минут

Стресс стал неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека, вызывая постоянное чувство тревоги и снижая качество восприятия мира вокруг. Психолог Ольга Аванесян поделилась простым способом быстро справиться с тревожностью всего за пять минут.

— Тут поможет практика осознанного дыхания. Это простое и действенное упражнение поможет вернуть спокойствие, — пояснила Аванесян.

Для этого необходимо найти спокойное место, принять удобную позу и закрыть глаза либо сконцентрироваться на каком-либо предмете рядом. Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание, а затем медленно выдохнуть через рот, повторяя этот цикл пять–десять минут.

Аванесян подчеркнула, что такая техника активирует парасимпатическую нервную систему, ответственную за релаксацию организма, уменьшая выработку гормона стресса — кортизола. Регулярное выполнение упражнения позволит восстановить внутренний баланс и вернуться к гармоничному восприятию действительности, сообщает «Радио 1».

