Психолог объяснила, как лучше всего отмечать Новый год

Соцсети и реклама создают иллюзию, что праздник должен быть веселым и идеальным, но это не так. Лучше выбрать собственный формат праздника, отметила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.Ирина Крашкина.

© РИА "ФедералПресс"

«Корни навязанных «идеальных» сценариев – в социальной и культурной норме», – отметила она.

Реклама, фильмы и соцсети формируют стереотипы: Новый год ассоциируется с обязательным весельем, шумными компаниями и множеством подарков. На самом деле, не существует единого «правильного» способа отмечать этот праздник.

Крашкина пояснила, что давление, которое испытывают люди, часто возникает из страха не оправдать чужие ожидания.

По словам эксперта, если вы чувствуете дискомфорт в преддверии праздника, нужно задать себе вопрос: «Чего я хочу на самом деле?» Принятие желания провести праздник в спокойной обстановке и отсутствие самосуждения – это проявление зрелости и заботы о себе. Важно также различать одиночество, вызванное принуждением, и осознанное уединение – это две разные вещи, и второе может оказаться намного более ресурсным, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, как выбрать идеальный подарок для каждого знака зодиака.

Если же нет времени искать что-то оригинальное, подойдут полезные и универсальные подарки, отметила Елена Васнецова в беседе с 360.ru: набор косметики, фитнес-браслет, умный будильник, беспроводная колонка, книга, подарочная карта в магазин, спортивный инвентарь, сладости ручной работы, элитный алкоголь, стильная термокружка, наушники или электрический чайник.