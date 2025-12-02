Названы причины падения либидо зимой

Зимой люди значительно меньше хотят заниматься сексом, заявила сексолог Софи Роос. Причину снижения полового влечения в холода она объяснила изданию Huffpost.

Роос предупредила, что спровоцировать падение либидо в зимние месяцы могут холод и короткий световой день. Она объяснила, что недостаток солнечного света в сочетании с низкой температурой воздуха негативно влияет на гормональный баланс и уровень витамина D. Из-за этого, по словам специалистки, человек чаще чувствует себя обессиленным и, как следствие, меньше интересуется сексом.

«Организм имеет тенденцию переходить в "режим экономии", когда темно и холодно, что проявляется в том, что многие люди хотят прижаться друг к другу на диване, а не предаваться страсти», — уточнила она.

Также конец года часто сопровождается дедлайнами на работе и нервным напряжением из-за необходимости организовать праздники и купить подарки. Суета и стресс, как отметила Роос, отдаляют партнеров друг от друга и убивают желание заниматься сексом.

Ранее психолог Гурит Бирнбаум опровергла популярный миф о том, что отсутствие секса ведет к проблемам в паре. По ее словам, не все счастливые пары проводят каждый день в постели.