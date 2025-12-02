Почему офисные сотрудники в России выгорают чаще других?

Постоянные дедлайны, бесконечные звонки и переписки, высокий темп работы для миллионов сотрудников это становится нормой, но именно такой режим чаще всего заканчивается эмоциональным выгоранием. Согласно опросам, более 50% россиян хотя бы раз покидали работу, не выдержав психологического давления, а треть продолжает находиться в состоянии выгорания месяцами или даже годами. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на врача-психотерапевта Ирину Крашкину.

По словам специалиста, профессиональное выгорание это не усталость и не плохое настроение, а комплексное расстройство, возникающее при хроническом стрессе. Длительное напряжение нарушает работу нервной и эндокринной систем, провоцирует бессонницу, ослабляет иммунитет, негативно влияет на обмен веществ. На фоне этого человек теряет концентрацию, становится раздражительным и апатичным, а привычные задачи начинают восприниматься как непосильные. Постепенно нарастает физическое и эмоциональное истощение, появляется ощущение бессмысленности работы.

Наиболее уязвимы офисные работники и руководители именно они чаще оказываются под давлением. При этом большинство сотрудников предпочитают не обсуждать свое состояние с начальством семь из десяти опасаются осуждения и непонимания.

Хотя сотрудники чаще всего говорят об объеме задач и переработках, основные причины лежат глубже это отсутствие и признания, чувство неопределенности, дисбаланс между профессией и личной жизнью. Когда человек не видит перспектив и не понимает, ценят ли его труд, ресурсы истощаются быстрее. Хронический стресс повышает уровень кортизола, что со временем приводит к сбоям в работе нервной системы, скачкам давления, проблемам с сердцем и желудком.

«Женщины страдают от выгорания чаще мужчин, а с возрастом риск только растет. Особенно уязвимы специалисты 35 45 лет именно в этом возрасте на человека ложится максимальная нагрузка: работа, семья, кредиты, ответственность. При этом те, кто решается «остановиться, нередко делают это радикально каждый второй увольняется. Для женщин такой шаг более характерен: они чаще признают, что нуждаются в отдыхе и переменах».

Несмотря на осознание своих проблем, большинство сотрудников продолжают работать на пределе. В корпоративной среде тема выгорания до сих пор воспринимается как личная слабость, хотя последствия для бизнеса очевидны: растущая текучка кадров, снижение вовлеченности, ошибки, падение эффективности.

Эксперт подчеркивает: предотвращение выгорания требует не мотивационных тренингов, а возможности восстановления. Гибкий график, дополнительные выходные, поддержка психолога и карьерное консультирование меры, которые действительно могут помочь.

«Профессиональное выгорание не индивидуальная слабость, а естественная реакция организма на хронический стресс и отсутствие восстановления. И пока трудовая культура будет поощрять работу на износ, проблема только усугубится. Признать свое истощение не значит сдаться. Это, напротив, первый шаг к тому, чтобы начать снова дышать и вернуть себе силы жить, а не просто выживать на работе», – добавила Крашкина.

Зависть одно из самых вытесняемых и табуированных чувств. Каждый раз, когда мы завидуем, мы собственноручно делаем себе больно сравниваем себя с другими, обесцениваем себя. Это чувство неприятно, потому что напрямую сталкивает с ощущением собственной несостоятельности: будто у другого есть то, чего я хочу, но не могу себе позволить. Ранее психолог Оливия Косс рассказала, как перестать сравнивать себя с другими.