Психолог назвала плюсы ностальгии

Клинический психолог Ксения Савельева по случаю Дня ностальгии, который отмечается 3 декабря, сообщила, что современные специалисты считают этот вид грусти по прошлому не болезнью, а ценным ресурсом.

Приятные воспоминания активируют выработку дофамина и окситоцина, даря ощущение тепла и безопасности, объяснила она в интервью ИА «Север-Пресс».

Ностальгия — вид психологической разгрузки, она помогает соединить прошлое и настоящее «я», укрепляя чувство цельности личности, считает Савельева.

По её словам, вспоминая о трудностях в детстве, человек заряжается уверенностью и напоминает себе о собственной ресурсности.

Но в некоторых случаях воспоминания вместо радости причиняют острую боль, что затрудняет решение текущих проблем. Это может быть сигналом депрессии или тревожного расстройства, добавляет специалист.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН назвал наличие физических ощущений при переживании или раздражении маркером стресса.