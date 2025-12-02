Психолог поделилась необычным способом справиться со стрессом

Этот способ поможет быстро разгрузить нервную систему. Психолог Элен Хачатрян рассказала о необычном методе избавления от стресса. Она посоветовала запастись жвачкой и жевать её в случае перенапряжения.

«Жевание усиливает кровоток в головном мозге, повышая поступление глюкозы в префронтальную кору — область, отвечающую за самоконтроль, принятие решений и управление эмоциями. В результате снижается уровень кортизола — гормона, который активнее всего вырабатывается при психологической нагрузке», — объяснила она.

Эксперт добавила, что благодаря этому методу в стрессовых ситуациях не только снижается тревожность, но и повышается бодрость, улучшается настроение и становится меньше ощущение усталости. Это объясняется тем, что в момент тревоги наш мозг стремится «зафиксировать» действие, которое помогает почувствовать опору, и жевательная резинка становится как раз таким доступным инструментом.