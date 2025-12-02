Психолог рассказала, как отличить сезонную хандру от депрессии

Сокращение светового дня несёт за собой последствия. Психолог Дарья Суханова рассказала, как отличить сезонную хандру от депрессии. По её словам, в первом случае речь идёт не о болезни, а о временном дисбалансе, который часто отступает сам по себе с возвращением солнца или при помощи простых действий (прогулок, принятия витаминов, достаточного количества сна).

«Представьте сезонную хандру как временное облако, набежавшее на солнце. Оно может затянуть небо на несколько дней или недель, сделав мир чуть серее, но сквозь него всё ещё пробиваются лучи. Вы способны радоваться чашке ароматного чая, объятиям близких, увлекательному фильму. Энергия снижается, но это не парализует вашу повседневную жизнь, вы ходите на работу, общаетесь, выполняете рутинные дела, пусть и с меньшим энтузиазмом. Физиологически это часто связано с сокращением светового дня, влияющим на выработку мелатонина и серотонина, то есть нейромедиаторов настроения, а также авитаминозом. Организм адаптируется, но порой ему не хватает ресурсов», — объяснила эксперт.

Главное отличие депрессии — потеря способности радоваться. То, что раньше приносило удовольствие, теперь не вызывает эмоций, а порой и отталкивает. Депрессия проникает во все сферы жизни. Она влияет на сон, аппетит, либидо, концентрацию и память. Человек обесточен, опустошён, физически истощён.

Могут появиться боли, тяжесть в теле, хроническая усталость, не проходящая даже после длительного отдыха, расстройства сна, проблемы с ЖКТ, каждое действие приходится делать через усилие. Мысли становятся вязкими, мрачными, пессимистичными, возникает ощущение безнадёжности, никчёмности или вины. Даже простейшие задачи, как встать с постели или принять душ, кажутся непосильными