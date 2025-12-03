Женщина повезла на медовый месяц всю семью и пожалела об этом

Женщина рассказала, как они с женихом десять лет назад сочли удачной идеей провести медовый месяц в Италии вместе с семьями и пожалели об этом. Ее историей заинтересовалось издание Mirror.

Рейчел Варина не хотела пропускать семейную традицию проводить праздники с семьей, поэтому вместе с мужем решила разделить путешествие на две части. Сначала новобрачные несколько дней провели наедине, а затем, когда наступило Рождество, приехали их братья и сестры. Вся группа остановилась в одном отеле. Варина призналась, что отлично провела время, однако теперь понимает истинные мотивы своего поступка — ее страшили перемены в жизни и необходимость остаться с мужем наедине.

«Теперь, когда у меня за плечами опыт, не нужно быть дипломированным психологом, чтобы увидеть правду, стоящую за всем этим: я не просто боялась пропустить Рождество. Я боялась отпустить себя», — считает она.

Только сейчас Варина поняла, насколько важно время, проведенное отдельно от родственников.

«Мы потратили большую часть подаренных на свадьбу денег, чтобы вывезти наших братьев и сестер и принять их у себя. Мы не исследовали новые города и не получили от них больше романтики, мы буквально вернулись в Рим и повторили старый маршрут, только с большим количеством людей, большим количеством мнений и гораздо меньшим количеством сна», — вспоминает она.

