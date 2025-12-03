Названы самые важные и при этом неочевидные вопросы на первом свидании

Писательница Полли Хадсон убеждена, что в начале отношений люди обращают внимание на неправильные вещи и игнорируют важные. Список неожиданных вопросов для первого свидания она назвала изданию The Guardian.

© Lenta.ru

Чтобы проверить совместимость, Хадсон посоветовала спросить, как поступит человек, если ему не понравился фильм в кинотеатре.

«Люди из команды "Жизнь слишком коротка, чтобы досматривать ужасный фильм" ни за что не уживутся со сторонниками "Я заплатил деньги, поэтому останусь до самого конца"», — уверена писательница.

Она добавила, что также стоит обратить внимание на поведение потенциального партнера в супермаркете. По ее мнению, ссоры неизбежны между теми, кто делает покупки быстро, и теми, кто неспешно изучает все акции в каждом отделе. Не лишним будет также спросить, за сколько часов до вылета человек приезжает в аэропорт, а также когда вешает и снимает рождественские украшения в доме.

«При первой встрече все эти мелочи кажутся незначительными по сравнению с вашей грандиозной любовью. Но по мере того, как годовщины будут проходить, вы начнете ловить себя на том, что постоянно думаете только о них», — заявила Хадсон.

Писательница подчеркнула, что не стоит искать партнера, который будет идеально совпадать по всем параметрам. Это, по ее мнению, просто невозможно, так как какая-нибудь деталь в характере непременно окажется раздражающей и покажется спорной.

Ранее женщины рассказали об отношении к романам с мужчинами, которые намного младше их. Одна из них призналась, что такая связь оказалась лучше, чем все предыдущие, но ей пришлось расстаться с поклонником из-за осуждения окружающих.