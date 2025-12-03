Специалист по этикету объяснил, как правильно дарить деньги на праздники

Дарить деньги допустимо лишь в том случае, если это было оговорено заранее с близким человеком, и делать это следует максимально тактично, чтобы подарок считался именно проявлением заботы, а не формальностью. Об этом в беседе с RT заявила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

© РИА Новости

«Деньги, с точки зрения этикета, возможно дарить только близким людям, в случае если это было оговорено заранее. К примеру, вы спрашивали, что подарить, а человек сказал, что копит на что-то. В этом случае ваша сумма будет вкладом в общий подарок. В этом варианте это будет уместно», — пояснила эксперт.

Собеседница RT уточнила, что в остальных случаях более предпочтительной альтернативой наличным станет подарочный сертификат.

«Это уже не прямые деньги, но это такой подарок, который человеку запомнится и будет приятен», — подчеркнула она.

Что касается суммы, Коломацкая советует быть аккуратнее, поскольку как слишком большая, так и слишком маленькая суммы могут поставить обе стороны в неловкое положение.

«Поэтому, если есть возможность не дарить деньги, выбирайте эту возможность», — добавила специалист.

Если всё же было решено преподнести деньги, важно сделать это оригинально и проявить должное внимание.

«Можно и нужно обыграть каким-то образом, чтобы это было не напрямую. Например, можно положить в подарочную коробку, можно положить этот конверт в букет цветов, но при этом обратив внимание получателя, что там лежит подарок», — поделилась эксперт.

Также Коломацкая напомнила, что за любой подарок необходимо искренне благодарить, а спрашивать, на что потрачены подаренные деньги, неуместно.

«Мы обязательно выражаем слова благодарности, потому что человек постарался, позаботился, подумал о вас и вручил. Что касается отчёта финансового о подаренных деньгах — в этом нет никакой необходимости. Если вы дарили кому-то деньги, тоже ни в коем случае не спрашивайте, на что были эти деньги потрачены, потому что уже получатель сам имеет право распоряжаться подарком по своему усмотрению», — резюмировала она.

Ранее психолог Елена Скрипачёва объяснила, как избежать импульсивных трат в декабре.